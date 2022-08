Matteo Salvini, “il leader della…”: cala il gelo, come lo chiamano al TgLa7 | Video

Matteo Salvini è diventato il “leader della sega” a causa di un buffo lapsus commesso durante la diretta del Tg di La7. La clip dell’errore è diventata virale in men che non si dica sui social, ma il segretario della Lega non se l’è presa affatto, anzi si è fatto una risata su Instagram. Ovviamente non sono mancati anche gli sfottò all’indirizzo di Salvini, ma fa parte del gioco.

A proposito del leghista, in questi giorni è particolarmente attivo sul fronte del caro bollette. Per affrontare il problema che sta affliggendo cittadini e imprese italiane, Salvini ha proposto di seguire il modello francese: “Il governo è in carica, può fare quanto fatto da Macron. Chiedo ai partiti di non litigare, si può copiare la Francia che ha fatto un decreto da 20 miliardi per luce e gas. Se c’è l’ok di tutti – ha aggiunto – la Lega firma un decreto da almeno 30 miliardi”.

D’altronde Salvini è perfettamente consapevole che serve un intervento urgente: “In tempi di guerra occorrono soluzioni rapide e concrete. La proposta della Lega a tutta la politica italiana, da Letta a Conte, è: dividiamoci su altro, ma riconvochiamoci subito in Parlamento, riuniamo subito il Consiglio dei ministri perché la bolletta della luce o del gas non è di destra o di sinistra”.