isole-private-o-crociere-su-yacht?-dalle-baleari-alla-riviera,-ecco-alcune-esperienze-di-puro-lusso

Isole private nel Mediterraneo, crociere a bordo di yacht di lusso e accesso ad alcune delle residenze private più esclusive del mondo: fino al 4 ottobre 2023 il gruppo Mandarin Oriental, che gestisce attualmente 36 hotel e sette residenze in 24 paesi e regioni, offre servizi esclusivi ed esperienze uniche in giro per il mondo.

Si tratta del progetto Mandarin Oriental Exclusive Homes nato in collaborazione con StayOne, community che riunisce proprietari e affittuari di alcune delle più belle residenze private estive, lanciato a marzo 2022 per offrire una collezione di ville private selezionate per la loro qualità e posizione.

Vediamone alcune:

Fuga alle Baleari

Island to Yacht: The Ultimate Balearic Escape consente agli ospiti di combinare un soggiorno di 7 notti presso l’unica residenza su Tagomago, isola privata di 60 ettari a pochi minuti di barca da Ibiza, con una crociera di 7 notti a bordo di uno yacht di lusso. Gli ospiti avranno modo di scoprire le gemme nascoste di Ibiza e gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dallo chef privato. Le Mandarin Oriental Exclusive Homes includono il servizio quotidiano di housekeeping, uno chef privato a disposizione, un servizio di concierge dedicato e amenities di lusso.

A piedi nudi a Ibiza

Gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire la versione di Ibiza più autentica con un soggiorno di 7 notti all’insegna del benessere sull’isola privata di Tagomago. L’esperienza include sessioni mattutine di yoga e di meditazione in cima a una scogliera che domina Ibiza, seguite da colazioni nutrizionali preparate da uno chef privato. Gli ospiti sono inoltre invitati a entrare in contatto con la natura, esplorando le baie e le spiagge segrete dell’isola e ammirando il tramonto gustando un pic-nic gourmet. La grotta mistica dell’isola è poi la location ideale per un aperitivo serale o una cena a lume di candela a base di pesce fresco fornito dai pescatori locali. Per gli appassionati, sono anche disponibili corsi di cucina, mentre i più avventurosi possono dedicarsi a snorkeling e immersioni.