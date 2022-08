George Clooney alla ricerca di casa a Bellagio, visita l’immobile dell’imprenditore Simone Molinari

Grandi serate a casa Clooney a Laglio per festeggiare le nozze di Jennifer Lopez e Ben Affleck in una luna di miele sul lago di Como. Pochi sanno che nei giorni scorsi George Clooney è stato a Bellagio. Dopo aver pranzato con la famiglia in un noto ristorante, ha scelto di visionare l’unico immobile esclusivo in vendita a Bellagio come dimora per i suoi ospiti.

Il proprietario dell’ immobile è il noto imprenditore Comasco Simone Molinari. Chissà se avrà acquistato l’immobile il famoso attore Americano…Laglio perderà George Clooney?!

L’ Imprenditore Comasco Simone Molinari