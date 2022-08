“È successo solo una volta”: racconto bollente di Lory Del Santo, notte di fuoco con il bello del GF

Lory Del Santo si lascia andare ad una confessione incredibile: la soubrette ha vissuto una notte di passione con la star del GF Vip.

La showgirl e attrice Lory Del Santo potrebbe facilmente scrivere una sceneggiatura basata sulla propria vita: tra drammi e relazioni celebri, la soubrette può vantare un’esistenza oltremodo variegata. Da Eric Clapton, fino al chiacchierato Donald Trump, Lory Del Santo ha frequentato le personalità più eminenti dell’intero globo, stringendo relazioni ed improbabili alleanze.

Da poco reduce da “L’Isola dei Famosi”, Lory Del Santo ha brillato di nuova luce grazie anche agli scontri intercorsi con i compagni di avventura. Imperdibile anche la rottura in sede televisiva con lo storico fidanzato Marco Cucolo, crisi poi colmata in sede privata. Tra i flirt più celebri dell’attrice tutto pepe spicca anche il nome di un insospettabile: si tratta dello schermidore Aldo Montano, ad oggi sposato con la bionda mozzafiato Olga Plachina.

Lory Del Santo su Aldo Montano: “Una notte indimenticabile…”

L’attrice veronese ha esordito in TV nell’ormai remoto 1975, comparendo come valletta al Festivalbar. Volto storico nel programma “Drive in”, Lory Del Santo ha preso parte a numerosi varietà, indossando in seguito anche le vesti di opinionista a “Mattino 5”, “Pomeriggio 5” e “Live – Non è la D’Urso”.

Riluttante al matrimonio, e orfana di ben 3 figli scomparsi prematuramente, Lory vanta una vita sentimentale turbolenta e ricca di emozioni, sia nel bene, che nel male. Attualmente affiancata al modello napoletano Marco Cucolo, che l’ha agevolata nella produzione della serie “The Lady”, Lory Del Santo sembra aver trovato una parvenza di stabilità. La frizzante soubrette, però, non rinuncia ad occhieggiare al passato, rievocando una notte di passione con l’atleta Aldo Montano.

Al settimanale “Nuovo” ha confidato: “L’ho incontrato una sera a Milano nel 2004 a un bar…Volevo conoscerlo, ma sono timida… Allora ho mandato in avanscoperta una mia amica…Me l’ha portato al tavolo e ci siamo scambiati il numero, dandoci appuntamento a Roma…“. L’incontro ha portato i due a vivere un’esperienza incancellabile: “E’ stato da me e poi non l’ho più visto… Una notte indimenticabile, una di quelle cose a cinque stelle…”. La storia non è mai decollata, e i due non si sono più rivisti: “Ci sono cose bellissime che accadono all’improvviso, ed è giusto che sia per una volta soltanto…“.

Ciò nonostante, a detta di Lory Del Santo, lo schermidore sognava da sempre di passare dell’intimità con lei: “Mi ha confidato che aveva da sempre l’idea di passare una notte con me…“. La soubrette non smette mai di stupirci: quali altri assi nella manica ha a disposizione?

The post “È successo solo una volta”: racconto bollente di Lory Del Santo, notte di fuoco con il bello del GF appeared first on Ck12 Giornale.