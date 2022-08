Detective test | Un cane senza padrone: risolvi in 5 secondi

Prova a risolvere il detective test ma attenzione perché avrai solo 5 secondi. Scova il dettaglio che ti farà indovinare!

Sei pronto a testare le tue abilità? Con questo Detective Test potrai dimostrare quanto vali e se hai davvero una vista brillante orientata ai dettagli. Vediamo come te la caverai.

Se in un film poliziesco dovessi scovare l’assassino, partiresti dagli indizi. Nei detective test si fa la stessa cosa, con la difficoltà di avere solo pochi secondi a disposizione. Sappiamo che il nostro cervello va tenuto in allenamento, perciò gli indovinelli e i rompicapo sono un modo leggero e spensierato per farlo. Sono adatti a tutti, anche a chi crede di essere un po’ in là con l’età e invece scopre di essere un campione.

Calati nelle vesti di un poliziotto o di un investigatore e concentrati. Intanto puoi procurarti un cellulare dove puntare un countdown di 5 secondi. Osserva bene la figura in alto: chi è il padrone del cane fuori dal ristorante?

La soluzione del test

Nella figura in alto erano presenti 3 persone in un bar e un cane che aspetta il suo padrone fuori dalla porta. Forse gli occhi ti si sono intrecciati in questi 5 secondi, ma avresti dovuto capire chi è il padrone del cagnolino.

La tua mente doveva scovare tutti i dettagli velocemente e probabilmente ce l’hai fatta a trovare la soluzione. Il proprietario del cane è il ragazzo nel tavolino al centro, perché dalla tasca gli spunta il guinzaglio!

Se ci sei riuscito senza trucchetti in 5 secondi, sei proprio un fenomeno. Nella vita i dettagli non ti sfuggono e sei un amante dei particolari che fanno la differenza. Qualcuno invece avrà dovuto ingrandire l’immagine e setacciare ogni angolo.

Se non ce l’hai fatta anche zoommando, forse avresti avuto bisogno di maggior tempo a disposizione e anche solo qualche secondo in più ti avrebbe fatto comodo. Dovrai continuare ad allenarti per diventare più veloce, così potrai sfidare tutti

