Amici21, notizia allarmante | “Ho dolori lancinanti”: salta tutto

Ci sono problemi per un noto volto di Amici21. L’annuncio arriva direttamente da lui, la situazione sembra molto seria

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi è pronta a iniziare. Rispetto all’anno scorso, il talent show vivrà alcune novità, soprattutto tra i professori. Veronica Peparini, infatti, lascerà il posto ad Emanuel Lo, grande ritorno nel programma. Lo stesso accadrà ad Anna Pettinelli, che invece cederà la sedia ad Arisa, tornata dopo la breve “fuga” a Ballando con le Stelle.

Nel frattempo, i talenti usciti da Amici21 stanno lentamente costruendo la propria carriera, mattone su mattone. Nelle ultime ore, però, uno dei volti più amati del programma ha ammesso tutto: ha dei dolori lancinanti, non può proseguire.

Amici21, problemi per Crytical

Uno dei nomi più chiacchierati di Amici21 è stato sicuramente Crytical. Il giovane rapper ha infatti fatto conoscere la sua arte e il suo carattere senza filtri, mostrandosi con i propri pregi e i propri difetti. Il suo talento l’ha portato sino al Serale, dove però a metà percorso è stato costretto ad andare a casa: è questo, però, il momento di vero inizio della carriera. Quando si torna alla propria realtà, infatti, ci si misura con i propri risultati e si inizia a progettare il futuro, tra canzoni e tour.

Proprio in questi mesi, quindi, Francesco Paone è alle prese con il suo primo tour. Fortemente voluto ad Amici21 da Anna Pettinelli, il rapper sta riscuotendo un ottimo successo tra i giovani: il suo modo fresco e contemporaneo di cantare, infatti, è una certezza nel panorama musicale odierno. Proprio poco prima del concerto a Calvi, in Umbria, il cantante ha però dovuto annullare tutto. L’annuncio è arrivato direttamente da lui, che sui propri canali social ha raccontato di essere ammalato.

“Ragazzi, purtroppo questa mattina mi sono svegliato con dei dolori lancinanti allo stomaco e sono stato ricoverato in ospedale per una presunta appendicite, per tale ragione non potrò partecipare questa sera al concerto a Calvi” ha scritto. La situazione è quindi molto seria e, sebbene si dica dispiaciuto, ovviamente prima di tutto va la cura del proprio corpo e della propria salute. Come da lui ammesso, non riesce neanche a reggersi in piedi: il suo staff sta provando a spostare la data.

Non solo lui, però, ha avuto un’estate ricca di imprevisti. Anche Aka7even, ex concorrente di Amici20, ha dovuto annullare un concerto per problemi di salute: gli hanno trovato un nodulo sulle corde vocali. Mesi difficili, quindi, per i cantanti: chissà che l’autunno possa portare una salute rinnovata, a tutti.

The post Amici21, notizia allarmante | “Ho dolori lancinanti”: salta tutto appeared first on Ck12 Giornale.