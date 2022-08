“Un grande leader….”: la tremenda profezia che sconvolge, cosa può accadere

Una misteriosa profezia di Nostradamus è tornata d’attualità recentemente sul web per alcune previsioni sull’anno che verrà, il 2023. Secondo gli analisti, Nostradamus avrebbe scritto sul suo manuale di profezie anche una serie di eventi nefasti per il 2023. Tra questi ci sarebbe anche l’esplosione di una nuova grande guerra; un conflitto della durata di 7 mesi che, sempre secondo l’astrologo, sarà “all’insegna del sangue e della malvagità”.

Nel dettaglio, si legge nel manuale che due città francesi, Rouen ed Evreux, “non cadranno in mano al re”. E questo riferimento a due città e al “Re” farebbe pensare a Vladimir Putin e alla guerra in Ucraina scoppiata qualche mese fa. Ma a incuriosire di più sono delle quartine inedite in cui Nostradamus parla di flussi migratoti, dei cambiamenti climatici che sono in atto ma anche dell’assedio di una grande città e della sua probabile fine.

Inoltre, sempre Nostradamus, e questo è un dato molto interessante, parla anche della morte improvvisa di un leader. Insomma bisognerà attendere qualche mese per capire quanto siano attendibili queste previsioni. In passato Nostradamus è già stato sconfessato più volte dagli eventi. Quindi le sue profezie vanno prese con la dovuta diffidenza…