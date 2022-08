Test logica | Come può fuggire? Trova la via fuga e fallo scappare

Un uomo deve trovare la fuga. Sei in grado di risolvere il test logica e farlo uscire dalla grotta con una mossa?

Questo test logica non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere un drago. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se sei un amante delle escape room e ti piace risolvere indovinelli e quiz in pochissimi secondi, sei nel posto giusto. Peccato che qualcuno sotto stress non dia il meglio di sé! Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

Il test logica che ti proponiamo oggi metterà alla prova le tue capacità di ragionare in modo logico e brillante. Vediamo se sarai all’altezza, intanto concentrati e rilassati. Comincia ad osservare bene la figura: fai uscire l’uomo dalla grotta con una mossa geniale. Provaci subito!

La soluzione del test

Verifichiamo insieme se hai dato la risposta giusta e se sei riuscito a far fuggire l’uomo dalla grotta.

Molte persone se sono messe sotto pressione così non riescono nemmeno a concentrarsi. Per loro sono adatti giochi non con tempo limitato, ma dove invece ci si cronometra semplicemente. Per trovare la soluzione di questo test logica, occorreva essere molto ingegnosi.

Osserviamo di nuovo la figura. C’era un uomo bloccato in una grotta con una pala a disposizione ed una piccola apertura. L’unica mossa possibile per farlo fuggire era scavare con la pala, fare una montagna di terra per poterci salire sopra e fuggire dalla finestra! Ce l’hai fatta? Complimenti, vediamo quale livello hai raggiunto.

Se ci hai messo:

dai 20 ai 15 secondi: LIVELLO SCARSO , dovrai allenarti parecchio

, dovrai allenarti parecchio dai 15 ai 10 secondi: LIVELLO PUOI FARE MEGLIO , ci hai riflettuto un po’ troppo

, ci hai riflettuto un po’ troppo MENO di 10 secondi: LIVELLO DETECTIVE, te la cavi in ogni situazione brillantemente

Se invece per risolvere hai impiegato più di 20 secondi, dovrai allenarti ancora molto con i test logica, non abbatterti e continua a giocare.

