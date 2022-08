Oroscopo Paolo Fox di martedì 30 agosto: amore e lavoro di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – È un giorno molto fortunato se usi la tua cautela nelle nuove azioni che fai sia nei nuovi progetti che nell’amore. Devi prevenire cambiamenti imprevisti ed evitare rischi nella tua professione. SENTIMENTI: È un giorno in cui devi dare il tuo aiuto per chiudere le persone che hanno bisogno di te. AZIONE: Avrai una giornata in cui la tua prudenza e conoscenza della vita ti daranno le migliori linee guida affinché la tua giornata sia benefica. FORTUNE: Oggi è un giorno favorevole per lanciare progetti master e per le relazioni amorose.Approfitta di questa settimana per ampliare i contatti e avviare relazioni. Le comunicazioni saranno accelerate: aspettatevi grandi prestazioni in riunioni di lavoro, colloqui e studi. Puoi iniziare un corso o un nuovo progetto e incanalare l’energia in eccesso nelle attività produttive. I piani di espansione prenderanno piede, quindi sposta la vita in una direzione più attraente e brilla!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno per divertirti a chiudere alcune questioni che erano dormienti e che devi finire per sentirti felice e fare spazio ai cambiamenti nel modo in cui agisci nelle tue relazioni e nel modo in cui ami. SENTIMENTI: È un giorno per prendere l’iniziativa nelle tue relazioni e dare il tuo amore senza aspettarti nulla in cambio. AZIONE: È importante che tu ti goda ogni momento, specialmente quelli romantici. FORTUNE: Devi risolvere un affare in sospeso che deve essere risolto e concluso.Intraprendi un’ondata di energia positiva e muovi il tuo lavoro con le giuste iniziative. Sarai in grado di finire un contratto e iniziarne un altro con condizioni migliori e scoprire talenti che erano dormienti. La settimana porterà risultati nell’area finanziaria e uno spirito di leadership. Approfitta del periodo per esporti e guadagnare reputazione. Un progetto ambizioso può essere approvato e cambiare direzione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno in cui è consigliabile che tu risolva i tuoi progetti e chiudi le questioni del passato per poter affrontare quelle nuove. avrai molti cambiamenti, ma allo stesso tempo amerai i nuovi piani. SENTIMENTI: È un momento in cui dovresti gettare le basi delle tue relazioni sentimentali. AZIONE: È un momento molto adatto per essere una persona cauta e progettare attentamente i tuoi piani. FORTUNE: È un momento in cui potrai mantenere i progetti in modo molto vivace e allegro.Trova il tuo posto e prendi decisioni di vita. La settimana porterà cambiamenti nello stile di vita, nuovi progetti e basi affettive più forti. Raduna la famiglia, finalizza le questioni in sospeso ed espandi il dialogo con i bambini. Il Sole illuminerà il passato e rafforzerà i legami importanti nella tua vita. Presta attenzione alle persone care, rivedi le posizioni e supera il vecchio dolore. Le maschere sociali cadranno e potrebbero cambiare le scelte.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrai una giornata in cui potrai utilizzare il tuo modo di conversare e la tua dialettica affascinante. Manterrai i tuoi obiettivi e progetti in modo conservativo e con persone vicine che ti aiuteranno. SENTIMENTI: È il momento di godere di piacevoli conversazioni con le persone che ti amano. AZIONE: Sarà una giornata in cui dovrai proiettare i tuoi obiettivi con entusiasmo e fluidità. FORTUNE: È un giorno in cui la tua giornata sarà benefica in questioni relative ai guadagni professionali.Parla con la famiglia e prendi accordi. La settimana sarà produttiva per eliminare le questioni in sospeso dal passato e correggere i documenti. I limiti finanziari ispireranno un passo più grande nella carriera. Espandi le comunicazioni e tieni d’occhio le opportunità di espansione professionale. Le decisioni sul futuro daranno serenità. Investi in studi e nuove connessioni. Il viaggio favorirà l’amore.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – È un giorno in cui dovresti concentrarti sui guadagni professionali per organizzare gli obiettivi dei tuoi sogni e assicurarti che la tua vitalità ti dia gioia e facilità nell’amare le persone che ami. SENTIMENTI: È un giorno in cui è utile proiettare con persone vicine i propri patti di mutuo accordo in materia di obiettivi. AZIONE: Sarà importante che tu ti senta una persona fortunata e che porti gioia agli altri. FORTUNE: Sarai in grado di usare il tuo benessere personale per incoraggiare e portare felicità alle persone intorno a te.L’invito al viaggio, le formalizzazione e le disposizioni legali disegneranno uno scenario positivo per il futuro. Approfitta della settimana per fare nuove scelte, ampliare gli orizzonti e superare i limiti. Le buone notizie nell’area finanziaria daranno sicurezza. Le connessioni internazionali aumenteranno la tua mobilità e renderanno le prospettive più positive. Mercury faciliterà comunicazioni e contratti. Nuove amicizie in vista!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – È un giorno in cui dovresti concentrarti sui problemi che hai con le altre persone con cui sei associato; il che significa che sarai in grado di prevenire te stesso in modo che le sfide prima delle distribuzioni tra tutti siano equilibrate. SENTIMENTI: Dovrai lanciarti per sognare in grande e coinvolgere persone fidate nei tuoi piani. AZIONE: È un momento in cui la tua generosità sarà il tuo segno distintivo della giornata. Divertirsi. FORTUNE: È una giornata in cui è consigliabile che la tua sensibilità ti aiuti a stare vicino alle persone che hanno più bisogno di te.Firma un contratto o un accordo professionale e garantisci un buon reddito. Si illumineranno percorsi di maggiore realizzazione personale e professionale. Assumi il tuo potere e fai un passo decisivo nella tua carriera. La settimana porterà un risultato professionale che può rendere possibili i cambiamenti desiderati. Fidati della tua percezione: la sensibilità sarà amplificata in questa fase. Inizia un nuovo ciclo di vita!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La tua grande attività di questo giorno sarà importante per mantenerla principalmente con sensibilità e percezione verso gli altri. Sarai in grado di mantenere i tuoi piani in modo molto attivo e metterti al loro posto. SENTIMENTI: È un momento in cui dovresti stabilizzare i tuoi sentimenti e lasciare che il tuo cuore agisca. AZIONE: Oggi è una giornata in cui puoi goderti la gioia di condividere i tuoi progetti e divertirti con i tuoi cari. FORTUNE: È un momento brillante per organizzare con amici che la pensano allo stesso modo, progetti per mantenere il sindacato più forte.Gli obiettivi personali diventeranno chiari. Approfitta di questa settimana per decidere un viaggio, risolvere questioni legali e mettere in ordine la documentazione. Tornano l’entusiasmo e l’ottimismo con le connessioni internazionali, gli studi e la fiducia nelle relazioni. Pensa positivo, amplia le prospettive e apri nuove strade. Il cambiamento dell’ambiente farà bene all’amore e alle amicizie. Dai una svolta alla tua vita!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – È un giorno in cui dovresti mantenere la fiducia di fronte ai cambiamenti inaspettati che si presenteranno nei tuoi progetti. È importante che tu sia pieno e felice e che tu abbia le persone che ti amano. SENTIMENTI: Oggi potrai goderti la connessione con gli altri e pianificare con loro i tuoi nuovi obiettivi. AZIONE: Oggi è una giornata in cui è importante che anche i tuoi progetti siano partecipanti, persone che hanno bisogno di una piccola spinta. FORTUNE: È una giornata per dedicarsi ad aiutare e sentirsi vicini agli altri, organizzando obiettivi comuni.Approfitta di questa settimana per rafforzare te stesso. I cambiamenti favoriranno il lavoro e la salute. Anche se all’inizio tutto sembra confuso, troverai risposte intime ed esistenziali che illumineranno nuovi percorsi e decisioni. Segui il tuo intuito, trasforma i modelli e crea nuovi progetti per il futuro. Se una porta si chiude, un’altra si apre contemporaneamente. Accendere!

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Sarà un giorno in cui è importante che ti concentri sui tuoi obiettivi e li porti a termine con il tuo partner o le persone che ami di più. Sarà più facile se manterrai la tua attenzione su possibili cambiamenti imprevisti nei piani. SENTIMENTI: Oggi avvantaggia le persone vicine che hanno bisogno di sentirsi più pienamente se collaborano con te. AZIONE: Oggi è un giorno in cui dovresti proiettare un giorno ideale con la persona che ami di più. FORTUNE: Potrai usare la tua simpatia e la tua generosità per rallegrare alcuni cuori che hanno bisogno della tua gentilezza.Le notizie da lontano possono alterare i piani e illuminare le soluzioni. La settimana porterà iniziative nelle relazioni e più spazio al piacere. Inizia una fase calda nell’amore e crea progetti per due. La vita sociale sarà movimentata, con nuove amicizie e attività di gruppo. Se il cuore è libero, una passione può restare. Rompi i pregiudizi e prenditi cura della reputazione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – È un giorno importante per utilizzare la tua grande esperienza di vita e le conoscenze che hai acquisito per mantenere solide basi e la gioia di organizzare attivamente piani con i propri cari. SENTIMENTI: È un giorno in cui puoi goderti un viaggio idilliaco con una persona speciale. AZIONE: Devi sfruttare le tue idee sublimi per stabilirle e pianificarle con gli amici. FORTUNE: È un giorno in cui puoi goderti momenti speciali e idilliaci con parenti o persone speciali nella tua vita.Nuove attività daranno una scossa alla settimana. Inizia un progetto con qualcuno del passato per nuovi standard e pianifica viaggi. Questo sarà un buon momento per raggiungere i tuoi obiettivi di carriera e prendere decisioni sul tuo futuro, che potrebbero includere prendersi del tempo o fare un piano di vita familiare. Un budget limitato non impedirà il piacere, rinnoverà concetti e intraprenderà nuove esperienze!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Oggi è una giornata per occuparsi di organizzare il patrimonio comunitario con le persone coinvolte ed evitare cambiamenti che possono portare a disallineamenti e squilibri, o alla mancanza di armonia tra tutti. SENTIMENTI: È un giorno per organizzare i tuoi problemi finanziari in modo unificato con la famiglia. AZIONE: La cosa più importante è che le risorse e le distribuzioni tra le persone coinvolte siano armoniose ed equilibrate tra tutti. FORTUNE: Devi accelerare la vicinanza con le persone di cui ti fidi e rafforzare i legami di unione.Rompi le barriere nelle relazioni e ottieni potere di influenza. La settimana porterà un maggiore impegno in questioni di interesse ambientale, sociale e collettivo. I valori umanitari e la conservazione del pianeta possono essere temi di nuovi progetti o di un’azione più energica. Partecipa a discussioni globali ed espandi la tua voce nel mondo. Il viaggio porterà più piacere.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi sarà una giornata in cui l’importante sarà che le tue relazioni siano armoniose e che tu impedisca cambiamenti improvvisi nel modo in cui conduci le conversazioni, soprattutto se l’argomento è economico. SENTIMENTI: È un giorno in cui sarai in grado di risolvere problemi che hai lasciato in sospeso in un modo simpatico e molto agile. AZIONE: Oggi sarà una giornata in cui è importante che si risolvano questioni economiche con i soci e le persone coinvolte. FORTUNA: Noterai che la tua felicità dipende dal divertirti a condividere la gioia con i tuoi cari.Sentimenti profondi e decisioni abitative intensificheranno la vita intima. La settimana favorirà il matrimonio ei progetti personali. I rapporti di lavoro si muoveranno lentamente: le collaborazioni in questa fase possono cambiare e fare spazio a nuove attività. Non aspettare che le cose accadano, riprendi i contatti e ripensa le associazioni. I posizionamenti chiari attireranno le persone giuste.

