Oroscopo Branko di martedì 30 agosto: amore e fortuna di oggi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Ti ritroverai con difficoltà, avversari o addirittura complotti, ma uscirai da tutto questo a pieni voti o riuscirai ad evitarlo grazie alla protezione che i pianeti più benefici ti offrono in questo momento. Chiunque voglia farti del male sarà danneggiato e tu girerai una situazione difficile o incerta. Ascolta il tuo intuito. Riprendi il controllo di una situazione che sembrava essere molto caotica. Molti saranno sorpresi dalle tue azioni. Le stelle ti danno la possibilità di organizzare e pianificare ogni passo che fai. Continui a rompere i legami e a liberarti da falsi obblighi e responsabilità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Una giornata fruttuosa o fortunata, ma allo stesso tempo di caparbia perseveranza nei propri obiettivi. Ora la fortuna è dalla tua parte e sta arrivando il momento di raccogliere i frutti dei tuoi sforzi passati. La stessa cosa accadrà anche oggi, con grande fatica e lotte iniziali, ma alla fine tutto andrà come ti aspettavi. Nella tua mente molte idee luminose. Hai progetti che vuoi mettere in pratica oggi. Tuttavia, ci sono ritardi, persone che non collaborano e anche alcuni disagi economici. La tua dedizione e impegno insieme al tuo buon intuito apriranno le strade per raggiungere il tuo obiettivo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Ti aspetta una giornata fortunata e ispirata per questioni di lavoro, affari o iniziative in questi settori. Ottimo per viaggiare e socializzare. Ti mostrerai estremamente abile e astuto quando si tratta di affrontare gli affari mondani o di andare d’accordo nella vita sociale. Una grande attività in generale, piena di entusiasmo e ottimismo.Non avventurarti capricciosamente in un terreno sconosciuto, soprattutto quando si tratta di denaro o investimenti. Se fai la spesa, la tendenza è che spenderai più di quanto avevi pianificato. Lo sai già, quindi sei avvisato e sarai in grado di controllarti meglio. Goditi quello che hai.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ti senti male perché percepisci chiaramente che la vita e le persone intorno a te sono ingiuste con te, sei convinto di meritare molto di più di quello che ti offrono, e non importa se hai ragione o torto, ti senti molto a disagio . Ma ora il benefico Giove governa il tuo destino e quella situazione cambierà molto presto. La preoccupazione per il benessere e la sicurezza della famiglia si intensifica. L’amore continua a trasformarsi per essere più spirituale che sessuale. Sei unito a tutto ciò che è spirituale e divino. La comprensione regna tra genitori, nonni, nipoti, fratelli e figli. Divertiti e dai valore di più a ciò che hai.

Oroscopo di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non dovresti lasciarti trasportare dai nervi o dall’impazienza, cercare di sopraffare tutto e ottenere le cose quasi con la forza. Devi calmarti perché, anche se molte volte non la vedi, ora la fortuna è dalla tua parte e molto più di quanto immagini, e alla fine tutto andrà come vorresti e nessuno può sopportarlo via da te. I cambiamenti nel tuo posto di lavoro influiscono sul tuo lavoro e sulla tua tasca. Questo non deve essere necessariamente negativo. A lungo termine, qualsiasi cambiamento ti gioverà se mantieni i tuoi obiettivi. Trovi chi ti sostiene e anche chi ti si oppone, ma saprai saggiamente come reagire e risolvere la questione.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Devi rimanere fermo e sicuro di te stesso di fronte a incomprensioni o avversità. Intorno a te ci sono molte persone che non ti stimano o non ti apprezzano, o che ti invidiano, e cercano sottilmente di complicarti le cose. Ma non hai nulla da temere perché vali molto più di loro e potrai fermare le loro manovre con facilità. L’amore bussa di nuovo alle tue porte. Ora sei maturato e nessuno giocherà più con il tuo cuore. La preghiera e la meditazione ti aiuteranno a distinguere chi ti rende felice e quale situazione sarà la migliore per te. Fidati della tua voce interiore. La tua immaginazione e creatività sono al culmine.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – La Luna è oggi in Bilancia e sebbene la tua natura sia cerebrale, oggi ti farà mostrare più sentimenti e ti lascerà trasportare di più dai sogni o dagli impulsi, forse presterai più attenzione alla famiglia o ad alcuni aspetti della tua vita intima . In ogni caso, sarà una buona giornata per te in termini di lavoro e materiali. Alla Bilancia piace sognare e immaginare che l’amore la circonda e che tutto è roseo. La realtà ora è diversa e devi mettere in prospettiva la tua relazione. Apprezzare le cose positive. Sii paziente e coltiva comprensione e tolleranza. Dai al tuo partner spazio per pensare e decidere.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sei decisamente in un buon momento in cui ti hanno portato le stelle dopo aver vissuto momenti di grande difficoltà dall’inizio del decennio. Più del giorno specifico, vi trovate in un momento molto favorevole sia per le questioni lavorative che per il campo sentimentale. È tempo di raccogliere i frutti. Non chiuderti a ciò che era e dire di sì a ciò che verrà. Non lasciar passare una buona occasione per paura di ripetere ciò che è successo in passato. Mantieni il tuo stato mentale in condizioni ottimali e rimuovi tutta la negatività. Agisci con etica, morale e disciplina e ciò che ti si addice verrà da te.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La settimana inizierà per te piena di illusioni e progetti, sia lavorativi che personali, un momento ideale per viaggiare o affrontare tutti i tipi di contatti o relazioni e far sì che gli altri finiscano per fare ciò che vorresti. Se ti concentri sulle tue ambizioni e obiettivi molto presto otterrai un certo successo.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Devi stare abbastanza attento con i tuoi nemici perché non li vedrai arrivare e potrebbero giocarti uno scherzo molto sporco in materia lavorativa o finanziaria. Potresti ritrovarti con qualche tradimento o cospirazione di maggiore o minore importanza. Ma quelli pericolosi non sono quelli di cui non ti fidi, ma quelli di cui ti fidi.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – A volte per crescere, o anche per essere più felici, dobbiamo lasciare andare persone o situazioni che ci hanno danneggiato solo per molto tempo. La carità o la pietà possono spesso essere i peggiori nemici perché ci impediscono di prendere decisioni molto necessarie. Pensa a tutto questo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ti fai del male o blocchi le tue possibilità volendo aiutare gli altri o sacrificarti per loro. Sai che è così, ma non puoi farci niente perché in qualche modo ti rende felice. Oggi vivrete una situazione di questo tipo e non sarà una giornata così bella come avrebbe potuto essere. Allevierai il dolore di una persona molto vicina.

