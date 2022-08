“ma-di-che-parliamo”:-porro-scatenato,-un’accusa-pesantissima:-bomba-sul-voto

Nicola Porro scatenato a Controcorrente. Il conduttore di Quarta Repubblica ha le idee chiare sullo scenario che si va delineando in vista del voto. Porro, sondaggi alla mano, sottolinea le possibilità concrete del centrodestra di arrivare a palazzo Chigi. “C’è un partito che è dato al 25 per cento, la Maglie dice al 30, la coalizione è al 45 di media, di cosa stiamo parlando. Se il centrodestra vince va a palazo Chigi e governa”.

Poi lo stesso Porro aggiunge: “Voglio delle risposte immediate alla crisi che sta colpendo il Paese, risposte che devo arrivare in tempi stretti dal governo”. Ma a questo punto cala l’asso e mette nel mirino gli ultimi esecutivi in cui, va detto, c’è una costante: la presenza del Pd.

Porro va giù duro: “Ora si dice che l’inflazione è al 7 per cento, che il potere d’acquisto degli italiani è stato logorato. Ebbene mi chiedo chi c’è al governo? Chi è stato al governo? Abbiamo avuto tre governi, questi sono i risultati. Dobbiamo collocare le responsabilità nel posto giusto”. Insomma Porro cerca un colpevole per la situazione drammatica che il Paese sta attraversando. Una situazione anche frutto delle politiche sbagliate dei governi precedenti, uno su tutti quello giallorosso rimasto a palazzo Chigi per ben due anni…