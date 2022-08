Lorella Cuccarini, il grande dolore nascosto | “È stato arrestato”: non l’ha più frequentato

La showgirl nasconde dietro al suo sorriso un dolore profondo. Dopo ciò che è successo, non l’ha più voluto frequentare: ferita aperta

Showgirl amatissima, Lorella Cuccarini negli ultimi anni ha vissuto una vera e propria rinascita. Dopo le difficoltà vissute in Rai, Maria de Filippi l’ha voluta con sé ad Amici: per la Cuccarini, è stato sicuramente uno dei colpi più azzeccati della sua carriera. Prima coach di ballo e poi coach di canto, tra i professori è sicuramente una delle più materne, ma che sa essere severa quando serve.

Dietro al suo sorriso lucente e che non manca mai, però, si cela un passato non esente da difficoltà. Nella sua famiglia, infatti, c’è stato un grosso dramma, che l’ha segnata per sempre: ancora oggi, porta con sé gli strascichi di ciò che è successo.

Lorella Cuccarini e il rapporto con il padre

Nella vita di Lorella Cuccarini c’è stato un primo grande dolore, la separazione dei suoi genitori. Questa è avvenuta quando lei aveva solo dieci anni ma, nonostante la tenera età, è rimasta segnata dall’evento. Oggi, infatti, Lorella Cuccarini ha una famiglia unita e numerosa con tre splendidi figli, forse frutto anche del dolore patito da piccola.

Dopo poco tempo, però, è arrivata per lei un’altra batosta: il padre è stato arrestato a causa di usura e strozzinaggio, con il coinvolgimento anche della mafia. Probabilmente, sono stati questi giri loschi a portare la madre di Lorella a separarsi dal marito, anni prima: voleva proteggere i figli da quella brutta situazione. Dal momento in cui Vero Cuccarini viene arrestato, Lorella non ci ha quasi più rapporto: ancora oggi, lo vede praticamente solo nelle festività.

Durante la giornata dedicata alla Festa del Papà, la Cuccarini ha pubblicato su Instagram delle parole molto dolci e riflessive, sul tema. “Cercavo una foto insieme a te. Non l’ho trovata. Di sicuro non sei stato un padre esemplare. Ma ti dirò sempre “grazie”, perché tu e mamma mi avete dato la vita. Certamente – a modo tuo – ci hai voluto bene“. In una vecchia intervista, la showgirl ha ammesso di non essere a conoscenza dei dettagli dei reati del padre. Per volere di sua mamma, che ha cresciuto i figli da sola, ha voluto rimanere fuori dalla questione.

Sebbene sicuramente abbia avvertito la mancanza di questa figura, sembra che Lorella Cuccarini oggi abbia risolto i conti con il proprio passato: la sua splendida famiglia lo conferma.

