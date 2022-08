energia:-renzi,-‘fi,-salvini-e-meloni-dovrebbero-chiedere-scusa’

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “In campagna elettorale sono tutti bravi a chiacchierare, ma gli altri partiti dov’erano? Al referendum sulle trivelle Forza Italia ha invitato a votare contro il governo, come la Lega. La Meloni faceva campagna contro il sottoscritto. Della sinistra radicale e del M5s non parlo perchè sono inqualificabili. Ma quelli che in questi anni mi hanno fatto la guerra sulle trivelle e sul Tap per fatto personale dovrebbero prima chiedere scusa”. Lo ha detto Matteo Renzi a Quarta Repubblica, su Retequattro.