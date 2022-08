Coca Cola ritirata per grave errore di produzione | Allarme in Italia: controlla subito e chiama il numero verde

Sembrano esserci grossi problemi per la Coca Cola. La bevanda più amata da grandi e piccoli è stata ritirata: ecco quali lotti sono coinvolti

Bevanda tra le più amate, la Coca Cola è una compagna di pizze e di merende fin da quando siamo piccoli. La leggenda della sua segretissima ricetta rende questa bibita ancora più buona e impossibile da copiare. Ce ne sono varianti di altre marche, ma il gusto inconfondibile è solo uno, quello della Coca Cola con l’etichetta rossa.

Nelle ultime ore, però, la amatissima bevanda ha avuto qualche problema. L’annuncio è stato proclamato dal Ministero della Salute, che sta provvedendo a ritirare i lotti segnalati: c’è un problema con gli ingredienti.

Coca Cola, controlla il lotto: c’è un errore

Nelle ultime settimane, sono stati molti i richiami effettuati dalle autorità competenti. I controlli, infatti, sono sempre molto serrati e spesso rivelano problematiche insidiose, che possono sfuggire ai già attentissimi controlli effettuati dalle aziende produttrici. Sebbene i prodotti ritirati vengano subito tolti dal mercato, quelli già acquistati sono ormai nelle mani dei consumatori: per questo motivo, è bene informarli sulle specifiche del prodotto, così che non lo consumino.

Negli ultimi giorni, gli Operatori del Settore Alimentare e il Ministero della Salute hanno informato i consumatori in merito a un richiamo sulla Coca-Cola, bevanda amatissima da tutti. Il venditore è obbligato per legge a informare i propri clienti in merito a queste problematiche, anche tramite cartellonistica nel punto vendita: non si può quindi prescindere dal segnalarlo, affinché la salute di nessuno sia messa a rischio. L’annuncio deve poi essere inserito anche sul portale internet del Ministero della Salute, a cura della Regione competente sul territorio.

In queste ultime ore, è stato effettuato un richiamo alla Coca Cola a causa di un problema con gli ingredienti. Sono state effettuate, infatti, delle errate etichettature: sono state messe in vendita come “zero zuccheri” bottiglie che, in realtà, ne contengono. Queste, quindi, hanno il tappo nero tipico della Coca Cola Zero, anche se dovrebbero avere quello rosso, classico. I prodotti ritirati sono in bottiglie in vetro da 1 L in confezione da nove, prodotte a Nogara in provincia di Verona. La scadenza è prevista per 8/7/2023 e 7/7/2023 e i codici di lotto sono: L2207087N, L2207077N, 01L2207087N, 02L2207087N, 03L2207087N. Nel caso in cui le abbiate acquistate, chiamate il numero verde Coca Cola 800.534.934 per provvedere alla gestione del problema: i numeri di lotto e scadenza li potete trovare sul collo della bottiglia.

The post Coca Cola ritirata per grave errore di produzione | Allarme in Italia: controlla subito e chiama il numero verde appeared first on Ck12 Giornale.