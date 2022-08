Can Yaman | “Non ce la faceva più”: il retroscena choc, una verità molto scomoda

Emergono indiscrezioni scottanti sull’affascinante Can Yaman: l’attore turco ha un privato turbolento e insospettabile.

Le serie-tv turche si sono imposte nell’immaginario degli italiani come un vero e proprio fenomeno di massa. Merito forse anche dell’avvenenza dei protagonisti: è il caso del bellissimo Can Yaman, interprete turco da anni approdato nel Belpaese.

L’attore è conosciuto per aver prestato il volto a “Can Divit”, protagonista assieme a “Sanem Adyn” (Semet Ozdemir) della fiction in salsa romantica. Attualmente impegnato nelle riprese di “Viola come il mare“, Can Yaman ha recentemente fondato la “Can Yaman for children”, un’associazione volta a raccogliere fondi a favore di bimbi affetti da gravi disabilità. Amatissimo dal pubblico e bersagliato da fan e paparazzi ai limiti dello stalking, Can è stato oggetto di numerosi rumors grazie anche alla sua (presunta) relazione con Diletta Leotta. L’attore e la giornalista di DAZN si sarebbero frequentati per qualche mese, salvo poi annunciare il naufragio della relazione. Secondo il giornalista Alessandro Rosica, però, non è tutto oro quello che luccica: ecco cosa si cela nel privato dell’interprete turco.

Can Yaman, eccessi e relazioni farlocche: ecco cos’è emerso

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha da qualche tempo rilasciato alcune dichiarazioni scottanti al rotocalco “Mio”. Il giornalista ha dichiarato che la relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta fosse una vetrina pubblicitaria in piena regola. I due bellissimi dello show-business avrebbero a suo dire sottoscritto un contratto che prevedeva la messa in scena di una love-story con tutti i crismi.

Secondo alcuni rumors, in ogni caso, Diletta e Can avrebbero consumato diversi rapporti intimi, almeno secondo le testimonianze di alcune colf prestanti servizio negli alberghi frequentati dalla coppia. Diletta Leotta avrebbe inoltre scelto di risolvere il contratto anticipatamente rispetto quanto previsto: lo stile di vita dell’attore turco l’avrebbe indisposta.

Alessandro Rosica ha asserito: “È stata Diletta a dire basta, perché non ce la faceva più anche per l’atteggiamento di Can Yaman. Lui ha uno stile di vita che in Turchia non sarebbe stato tollerato. Gli piace divertirsi, a volte è un po’ eccessivo, e per questo il suo migliore amico e bodyguard nonché tuttofare gli sta vicino per prendersi cura di lui.“. Sembra che l’attore nel privato si conceda sfizi, lussi ed esperienze estreme, nonostante appaia regolarmente di fronte alle telecamere con un aplomb posato e ammiccante. Non conosciamo ovviamente la verità dietro ai pettegolezzi, ma certamente la vicinanza tra le due star ha consentito ad entrambi di ingigantire la già dilagante popolarità, agganciando nuovi sponsor e ingaggi sul piccolo schermo.

The post Can Yaman | “Non ce la faceva più”: il retroscena choc, una verità molto scomoda appeared first on Ck12 Giornale.