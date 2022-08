bollette-del-gas,-dichiara-guerra-ai-rincari:-adotta-subito-queste-contromisure

I rincari sulle bollette del gas stanno mettendo in ginocchio milioni di famiglie: ecco come evitare sistematici salassi.

Come ben sappiamo, il prossimo autunno si rivelerà problematico per milioni di famiglie italiane. La recente guerra in seno all’Europa ha provocato un drammatico contraccolpo sui prezzi delle materie prime, e i risultati si vedono, banalmente, anche durante la spesa di routine al supermercato. Anche il costo del gas naturale ha subito aumenti spropositati, e le bollette ad uso domestico e industriale rischiano di mettere in ginocchio gli utenti del servizio.

Esistono alcuni modi per minimizzare, per quanto possibile, i salassi in bolletta: scopriamo come ottimizzare il consumo di gas in casa, evitando di versare cifre faraoniche alle aziende distributrici.

Rincari sulle bollette del gas: ecco come ottimizzare il risparmio

Che si tratti di riscaldamento, acqua calda o uso cottura, il gas è quanto mai indispensabile per garantirci una sussistenza dignitosa e confortevole. Sembra banale, ma controllare il nostro piano tariffario, paragonandolo a quello di altre compagnie, può sgonfiare decisamente l’importo della bolletta. Le compagnie stanno facendo a gara per accaparrarsi utenti al miglior prezzo disponibile e, controllando in modo certosino le offerte presenti sul Mercato Libero, possiamo sicuramente trovare chicche vantaggiose. Uno strumento utilissimo che ci consente di ottimizzare i tempi di ricerche è il comparatore “SOStariffe,it“, di cui è disponibile anche la pratica App.

La cottura dei cibi può influire in modo rilevante sull’importo delle bollette: è buona norma, infatti, salare l’acqua della pasta solamente dopo la cottura, utilizzare coperchi per isolare il calore e spegnere i fornelli pochi minuti prima dell’impiattamento, in modo da sfruttare il calore residuo dei fuochi. Durante i mesi invernali, inoltre, cerchiamo di impostare correttamente la temperatura degli ambienti in casa. Regolando il termostato intorno ai 20 gradi possiamo evitare sprechi inutili: per ogni grado superiore, il costo del gas può gonfiarsi del 6-7%.

La caldaia: step fondamentale per un risparmio assicurato in bolletta

Controllate preventivamente lo stato della vostra caldaia: le revisioni periodiche scongiurano il rischio di fumi tossici, e convalidano il corretto funzionamento dell’impianto. Se state meditando di cambiare caldaia, puntate su modelli ad alta efficienza energetica, solitamente abbinati a vantaggiose detrazioni fiscali. Le dispersioni termiche in casa possono giocare un ruolo fondamentale sull’importo delle utenze: utilizziamo quindi paraspifferi su porte e finestre, utilizzando in alternative le discrete strisce adesive in gomma disponibili sul mercato. Durante le ore notturne, è consigliabile spegnere del tutto la caldaia. Il calore immagazzinato durante il giorno può facilmente stagnare negli ambienti sino alla mattina successiva, permettendovi anche un riposo alla giusta temperatura.

Per quanto riguarda le docce, infine, molto spesso utilizziamo molta più acqua di quella effettivamente necessaria alla nostra igiene personale. Installando pratici riduttori di flusso potremo provvedere alla pulizia del corpo e degli ambienti senza disperdere eccessivamente questa preziosa risorsa.

The post Bollette del gas, dichiara guerra ai rincari: adotta subito queste contromisure appeared first on Ck12 Giornale.