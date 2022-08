Bellucci (Fdi): “Serve price-cap europeo, sennò è allarme sociale”

Fratelli d’Italia torna a chiedere il price cap europeo come unico strumento valido per contenere il caro bollette ormai dilagante. A ribadire la tesi è la deputata di Fdi Maria Teresa Bellucci, capogruppo in commissione affari sociali e candidata alla Camera. «Il caro bollette spaventa gli italiani e il rischio di forti ripercussioni sulle famiglie – già stremate dai rincari nel carrello della spesa – può portare al diffondersi di un grande disagio economico, con tutto ciò che consegue per la stabilità del nostro tessuto sociale», avverte. «È un tema sul quale la politica sta confrontandosi e che impegnerà il futuro governo il quale dovrà essere all’altezza di una sfida che non riguarda solo l’Italia, ma tutta Europa. Il caro energia non è un tema che preoccupa solo il tessuto industriale. E i dati Eurostat, sul benessere dei nostri minori, rappresentano un serio elemento di preoccupazione dato che oltre il 26% di essi è a rischio di esclusione sociale».

La deputata di Fdi lancia quindi l’allarme: «È ormai evidente che i tagli alle forniture di gas e l’impennata delle quotazioni rappresentano una seria minaccia per le famiglie e per tutti coloro che sono già sull’orlo della povertà energetica. Servono interventi decisi per aprire subito il paracadute del tetto del gas senza cadere nella tentazione – tipica della sinistra – di varare una patrimoniale al fine di trovare le risorse necessarie per calmierare le bollette. Lo shock-energetico delle famiglie è certificato dai numeri: la spesa per l’energia è salita nel biennio 2021-2022 complessivamente del +92,7%. La Russia, giocando con il rubinetto del gas, punta a spezzare i nervi della popolazione creando un’ondata di povertà e malcontento, tale da destabilizzare i Paesi che si sono schierati dalla parte del diritto dell’Ucraina a essere libera e sovrana. Come sostenuto da Giorgia Meloni è fondamentale che l’Europa agisca in modo compatto in merito agli aumenti dei costi dell’energia, per affrontare una sfida che riguarda tutti. Restare a guardare significherebbe gettare in povertà famiglie, imprenditori e milioni di minori che già si trovano in condizioni drammatiche».