Antonella Elia | Si presero per i capelli, una rissa spaventosa: “Mi avrebbe sbriciolato le ossa!”

La showgirl Antonella Elia ha svuotato il sacco dopo l’epica rissa in TV, le sue conclusioni confermano l’antipatia.

La spumeggiante e biondissima Antonella Elia da molti anni compare in video a fianco dei BIG della televisione. Dopo una lunga militanza a fianco dell’indimenticato Mike Bongiorno, la soubrette ha lavorato come opinionista in diversi programmi, l’ultimo in lista “La Pupa e il Secchione”, a fianco di Soleil Sorge e Federico Fashion Style.

Nelle ultime si è inoltre mormorato assai circa i presunti intenti di matrimonio imputati allo storico fidanzato Pietro Delle Piane, rumors messi in circolo e poi smentiti. Assieme al compagno, Antonella Elia aveva partecipato al format “Temptation Island”, mettendo alla prova i loro reciproci sentimenti. La coppia, dopo un confronto infuocato, era uscita rafforzata dall’esperienza, nonostante alcune incomprensioni sciorinate a favore di telecamere. Lingua tagliente e temperamento fumantino, Antonella Elia rimarrà indelebile negli annali della TV anche grazie ad un’epica rissa con la meteorina Aida Yespica. Rispolveriamo la zuffa mediatica, e le conclusioni tratte dalla showgirl in seguito.

Antonella Elia sorride al ricordo, ma all’epoca rischiò grosso

Nell’ormai lontano 2004 Antonella Elia prese parte al survival-game “L’Isola dei Famosi”. Sotto l’occhio vigile delle telecamere, la soubrette patì assieme ai compagni le restrizioni di cibo e le difficoltà della vita da naufraga per diverse settimane. Il nervosismo, si sa, può giocare brutti scherzi, e la showgirl lo scagliò all’improvviso contro la starlette Aida Yespica, giunta sull’atollo in compagnia del fidanzato Francesco Facchinetti.

Dopo un’iniziale confronto verbale incendiario, Antonella si avventò contro la rivale, afferrandola saldamente per i capelli, e strattonandola animatamente. Persino l’incolpevole Carmen Di Pietro si gettò nella bolgia nel tentativo di sedare la rissa, ma invano: una piangente Yespica fu tratta in salvo dal fidanzato, snocciolando recriminazioni all’indirizzo della Elia.

A distanza d’anni la showgirl ha ripercorso gli accadimenti di quel fatidico giorno, e ha confidato a “Il Fatto Quotidiano”: “Quando ho rivisto il filmato ho riso molto. Che scena! Se non ci avessero diviso mi avrebbe sbriciolato le ossa, era il doppio di me. Sì, sono una provocatrice nata, però in questo caso non mi pento, ho solo sbagliato a chiederle scusa!“. La showgirl è oltremodo amata dal pubblico nonostante o proprio grazie alla sua allure tutto pepe, al punto di essere eletta vincitrice nell’edizione de “L’Isola” del 2012. Quella famigerata rissa tra gatte le è costata nel 2004 il podio nel format, tanto che Antonella Elia ricorda: “In quel periodo avevo paura di stare sola e temevo l’isolamento da parte del gruppo. Il regista mi disse ‘Hai sbagliato a pentirti, da eroina avresti vinto l’Isola”.

