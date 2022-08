Alessandro Preziosi | I dettagli della separazione: “Quando sono tornato…” Ha trovato l’amara sorpresa

Spuntano bui retroscena sulla relazione tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini: ecco la verità dietro alla separazione.

L’attore partenopeo Alessandro Preziosi ha incarnato per molte millennials un sogno ad occhi aperti: la sua interpretazione del conte Fabrizio Ristori in “Elisa di Rivombrosa” ha marcato gli annali delle fiction Mediaset.

Se tale ruolo ha fruttato all’attore un Telegatto per il “personaggio maschile dell’anno”, gli ha anche concesso di conquistare il cuore della protagonista Vittoria Puccini, a cui era affidato il ruolo di Elisa. Tra i due attori la passione è scoppiata intensa e bruciante: la relazione, durata ben 7 anni, ha donato i natali alla piccola Elena, venuta al mondo nel 2006. Ad anni di distanza dalla separazione, l’attore ha fatto chiarezza sulla fine del rapporto, ecco le sue dichiarazioni.

Alessandro Preziosi si confessa: “Ho disperso le forze…”

Il rapporto con la famosa collega si è rivelato turbolento e molto passionale, ed Alessandro Preziosi ha rivelato a “Vanity Fair” le sue impressioni sulla rottura. “Ci si sposa in due. Con Vittoria non è accaduto, forse per pigrizia, o per debolezza. Arriva un momento in cui, se ti ami, ti sposi: punto. Purtroppo io, invece di concentrarmi sul mio rapporto di coppia, ho disperso le forze lavorando come un pazzo. Sono andato otto mesi in tournée con Amleto, pensando che, quando mi sarei fermato, tutto sarebbe tornato come prima. E invece, quando mi sono fermato, il nostro rapporto non c’era più…“.

L’attore rimpalla inoltre i pettegolezzi circa le sue presunte infedeltà, e a tal proposito commenta: “Il sesso è la cosa più preziosa che c’è, la forma più intensa e alta di contatto tra due persone. Proprio perché è alta, bisognerebbe mantenerla sempre alta. Ma troppi uomini, e ci metto anche il sottoscritto, ne capiscono l’importanza solo dopo che l’hanno un po’ sprecata, dispersa… (…) Se sei una persona così fisica, è difficile resistere, devi essere molto zen. Ma il sesso fine a se stesso per me ha il valore di una pubblicità, di uno spot: dura solo tre minuti“.

Dalle successive parole di Alessandro Preziosi, si deduce che l’attore abbia avuto un trascorso burrascoso con l’ex compagna: “La fedeltà dovrebbe essere naturale quando ami una persona: se viene meno, significa che ci sono dei problemi. Il tradimento presuppone insicurezza, il non sentirsi desiderati, a volte lontananze incolmabili. Però può succedere di commettere un errore, è umano. E a me…“.

Vittoria Puccini sembra aver dimenticato il bel “Fabrizio Ristori” della fiction al fianco del direttore della fotografia Fabrizio Lucci. Ci auguriamo che, per i due indimenticati interpreti della serie TV, il futuro sia quanto meno luminoso e gratificante.

The post Alessandro Preziosi | I dettagli della separazione: “Quando sono tornato…” Ha trovato l’amara sorpresa appeared first on Ck12 Giornale.