Test | Apri bene gli occhi e metti a fuoco: non sono solo cerchi gialli

Se vedi solo cerchi gialli sei lontanissimo dalla soluzione di questo test. Avrai 10 secondi per mettere a fuoco per bene.

Questo Test potrebbe farti impazzire, i cerchi gialli sono troppo vicini e sono tanti! Riuscirai a cavartela in 10 secondi?

Forse ti sei un momento per svagarti e testare se ci vedi ancora come quando eri giovane. O magari vuoi solo metterti alla prova perché i Test Aguzza la Vista sono i tuoi preferiti. In questo caso avrai davvero poco tempo a disposizione: solo 10 secondi.

Molti indovinelli concedono anche minor tempo a disposizione per essere risolti, qui avrai 10 secondi per non impazzire. Concentrati e svuota la mente perché dovrai essere lucido e mettere bene a fuoco. Il livello di difficoltà è abbastanza alto e se hai la vista un po’ stanca potresti non farcela nemmeno con un minuto a disposizione.

Scopriamo subito se sei un campione. Non avrai indizi ma dovrai solo osservare bene la figura: cosa si nasconde dietro i cerchi gialli? Affrettati che scade il tempo!

La soluzione del test

Tenere viva la propria mente crea uno stimolo continuo che ci mantiene vivi e brillanti. Ora scopriamo se sei riuscito a farcela.

Avevi 10 secondi per trovare cosa si nascondeva dietro i cerchi gialli. Non era facile è vero ma se hai trovato sul serio la soluzione in 10 secondi, hai una vista da aquila! Probabilmente il gioco di aguzzare la vista e trovare le differenze è proprio il tuo cavallo di battaglia!

Come potrai vedere dalla soluzione qui in alto, nei cerchi gialli c’era nascosta la lettera T. Come era possibile? Mettendo a fuoco bene l’immagine, alcuni cerchi sono di una tonalità leggermente più scura e formano la lettera T.

Solo chi ha una vista potente e senza problemi poteva farcela. Ora che sai la soluzione puoi proporre questo gioco ai tuoi amici, tra loro ci sarà sicuramente qualcuno che riuscirà a farcela in meno di 10 secondi. Potrai allenarti ancora con altri test e diventare un campione anche tu.

