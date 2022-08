“Sulle bollette…”. Controcorrente, il lapsus di Veronica Gentili: cosa le fa notare la Maglie | Video

La questione del caro bollette è stata centrale nella puntata di domenica 28 agosto di Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete4. Proprio alla padrona di casa Maria Giovanna Maglie ha fatto una correzione durante il suo intervento: “Tu hai avuto un lapsus all’inizio della trasmissione, che la dice lunga su come ancora non vogliamo accettare la realtà, non solo tu ma tutti, sia chiaro”.

“Hai parlato di clima di allarme – ha proseguito l’opinionista – rispetto alla questione energetica, ma c’è poco da parlare di clima, l’allarme ci sta attaccato al posteriore e dobbiamo correre rapidamente. La mia risposta è la seguente: se i partiti finalmente lo hanno capito – Calenda ha detto di sospendere la campagna elettorale perché lui fa una campagna da bullo di Roma nord, non si deve sospendere proprio nulla – bisogna chiedere a Draghi di riunire un Consiglio dei Ministri nel quale si parli dell’argomento”.

In giornata anche Matteo Salvini è tornato ad affrontare la questione energetica durante un punto stampa a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. Il segretario della Lega ha proposto un “armistizio tra i leader per agire subito, perché non c’è più tempo”. Poi ha aggiunto: “La Lega è pronta a dare un mandato a Draghi per una proposta al Consiglio dei Ministri, magari un tetto del 4% per gli aumenti delle bollette di luce e gas, come quello di Macron”.