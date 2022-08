Reazione a Catena, tensioni alle stelle: chi è costretto a lasciare il programma

Fine corsa per Aldo, Lorenzo e Nicolò: la loro partecipazione a Reazione catena è finita ieri sera. Il trio, meglio conosciuto come Novanta e Passa, è stato battuto dagli sfidanti, i Tre allo Spiedo, durante il gioco dell’intesa vincente. Tanti gli applausi del pubblico presente in studio. Anche il conduttore, Marco Liorni, ha fatto i suoi complimenti ai giovani. I tre, tra l’altro, sono stati i concorrenti più giovani di sempre del programma.

All’inizio della puntata, prima della sconfitta, Marco Liorni aveva fatto loro delle domande: “Siete con noi da tante puntate ormai, perciò da casa iniziano a chiedere delle curiosità su di voi, per esempio che scuola avete frequentato?”. Alla domanda i concorrenti hanno risposto: “Abbiamo appena concluso il Liceo Scientifico”. “Vi siete diplomati tutti con oltre 90, ecco perché vi chiamate Novanta e Passa”, ha scherzato il conduttore del programma di Rai 1.

I nuovi campioni, invece, si chiamano Marco, Francesco e Alessandro. Al gioco finale sono arrivati con una cifra bassa, meno di 1.500 euro, senza riuscire neppure a portarla a casa poiché, partendo dal primo e dal terzo elemento, rispettivamente “Tipo” e “Inverno” non hanno indovinato la parola che li avrebbe fatti vincere, ossia “Campione”. In ogni caso potranno ritentare la fortuna domani sera se riusciranno a difendere il titolo di campioni.