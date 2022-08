michelle-hunziker,-voci-incontrollate-sull’ultima-rottura:-ci-sarebbe-lo-zampino-di-lui

La showgirl svizzera sta vivendo un anno intenso e complicato. Le voci si rincorrono: questa volta la marcia indietro sarebbe storica

Showgirl amatissima e ironica conduttrice, Michelle Hunziker ha raggiunto ormai un successo impareggiabile, che le dà quotidianamente moltissime soddisfazioni. Il suo one woman show “Michelle Impossible“ è stato il coronamento di tanti anni di impegno e sacrifici, che l’hanno resa una delle presentatrici più amate della televisione.

Se il lavoro sembra andare a gonfie vele, dal punto di vista relazionale il 2022 è stato sicuramente difficile. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, infatti, ha iniziato una nuova relazione. Anche questa, però, sembra essere naufragata: ecco chi si sta avvicinando a lei, di nuovo.

Michelle Hunziker, epico retromarcia

Le vicende relazionali di Michelle Hunziker sono sempre state sulla bocca di tutti. Giovanissima, si è fidanzata e poi sposata con Eros Ramazzotti, con il quale dà alla luce Aurora. Dopo poco tempo, nel 2022, la coppia si separa e poi divorzia, rimanendo comunque in buoni rapporti. Se per molti anni non si è saputo niente delle vicende amorose di Michelle Hunziker, queste tornano alla ribalta nel 2011, quando si fidanza con Tomaso Trussardi, di Bergamo.

I due si sposano nel 2014 e danno alla luce due figlie, Celeste e Sole. Anche questa relazione, però, termina nel gennaio 2022, dopo ben undici anni di convivenza. Da quel momento, su Michelle iniziano a circolare moltissime voci, che si concretizzano in un nuovo fidanzamento, con Giovanni Angiolini, ortopedico dei VIP.

Nelle ultime ore, però, sembra che anche questa relazione sia già terminata. Dopo l’estate trascorsa insieme, sembra che i due siano ritornati alle loro rispettive case in solitudine, fatto che ha subito creato molti sospetti in merito a una possibile rottura. A confermarla è CHI, che dà la fine della relazione tra i due come assodata. Pare, però, che dietro a questo repentino addio ci sia un altro nome, ben noto a Michelle: Eros Ramazzotti.

Negli ultimi anni, infatti, i due sono stati molto vicini, sia per la crescita della figlia Aurora sia per l’amicizia che li lega. Nell’ultimo periodo, però, sembra che Michelle Hunziker si stia avvicinata a lui in un modo particolare: non a caso, la showgirl sta trascorrendo le ultime settimane di vacanza proprio nel luogo in cui si trova lui, in Franciacorta. Sembra quindi che i due ex coniugi si stiano riavvicinando: semplici esigenze famigliari o c’è qualcosa di più? Non resta che attendere nuovi sviluppi.

