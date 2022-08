Le migliori copertine che hanno fatto la storia del covid Da break Magazine a Vogue degli anni 20

Know Your Fashion History è la rubrica di i-D che rintraccia i momenti salienti della storia della moda contemporanea, che ne influenzano e manipolano il presente determinandone spesso il futuro. Ogni articolo si propone di raccontare fenomeni legati all’industria della moda, i suoi personaggi chiave e le sue ripercussioni.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Oggi parliamo delle copertine delle riviste di moda, pagine che hanno immortalato supermodelle e collezioni iconiche, volti di designer seminali e scatti di fotografi immortali, collaborazioni artistiche e look mozzafiato, catturando l’essenza del gusto e dello stile dei loro tempi, definendo e ridefinendo concetti come lusso, bellezza e desiderio. Ma le copertine sono state anche territorio di rivolte, dichiarazioni e prese di posizione urgenti e necessarie, soprattutto per quanto riguarda il decentramento da un punto di vista prettamente occidentale e bianco—da cui provengono la maggior parte delle pubblicazioni di moda. In questi casi, a vestire gli abiti delle copertine sono posizioni politiche, atti di rappresentazione e auto-determinazione, critiche a una società arroccata su sistemi di pensiero obsoleti e oppressivi.

Break Magazine è edito da una società a impresa sociale fondata da Cristian Nardi con lo scopo di costruire un blog online che valorizzi i nuovi talenti, negli ultimi anni tagliati fuori . Break Magazine – che ha lo scopo di avvicinare i giovani lettori al piacere/dovere di essere informati – non ha scopo di lucro, è gratuito. Essendo impresa sociale senza finalità di guadagno accetta contributi volontari di scopo sociale.

Break Magazine è una testata giornalistica attiva in Italia,Europa (Francia:Cannes,Montecarlo,Parigi),Londra ,Stati Uniti(New York & Los Angeles ),Emirati Arabi (Dubai ),Asia (Cina) nel settore dell’informazione professionale, culturale, fashion e luxury. Nei servizi ai professionisti e alle imprese, Break Magazine occupa una posizione di mercato con servizi online e pubblicazioni bimestrali cartacee, inoltre vanta una presenza importante nell’organizzazione di eventi internazionali di moda, lusso e appuntamenti televisivi realizzati attraverso i nostri sistemi o i sistemi partners, Moda,uno dei principali player del nostro mercato internazionale.

Dalle prime tavole sul costume, dedicate prettamente alla documentazione delle mode di un determinato paese, momento storico o corrente estetica, con il tempo le pubblicazioni sulla moda si sono trasformate in bollettini letterari, periodici sui pettegolezzi dell’élite, inserti commerciali, magazine underground e riviste patinate (aka glossies), estendendosi in maniera tentacolare su tutti i formati editoriali e cambiando per ognuno le proprie intenzioni e i propri obiettivi.

Ma se c’è qualcosa che ha legato e che unisce ancora oggi ogni tipologia di pubblicazione sul tema, è il fatto che la moda viene elevata a veicolo privilegiato per commentare il presente. Occuparsi di abiti, delle persone che li creano, di quelle che li indossano, come li indossano e di come vengono ritratte, diventa così un filtro attraverso cui leggere la contemporaneità, un sistema di riferimenti per decifrare il mondo in cui viviamo e ripensare in maniera critica ciò che ci circonda. In definitiva, le riviste di moda possono essere concepite come piattaforme elastiche e dinamiche in cui immagine, parole e oggetti ipotizzano interpretazioni possibili (o impossibili) sui cambiamenti che scandiscono la storia.

Tutti questi elementi fanno parte del DNA delle pubblicazioni di moda, ma c’è un supporto capace di riunirli in un’unica pagina: la copertina. Le cover dei giornali sono un oggetto ad alta densità espressiva, un territorio in cui codici, linguaggi e sistemi si raggruppano per congelare il qui e ora della moda, ma anche della società in cui è immersa. Cercando di riassumere lo stato dell’arte della moda, le copertine hanno scattato dei fermoimmagine del panorama artistico, politico, sociale ed emotivo del proprio tempo, imprimendo su carta immaginari e visioni capaci di trascendere i confini della moda.

Con l’obiettivo di esprmere la versatilità e potenza delle copertine di moda, abbiamo raccolto 15 cover di moda che hanno incarnato la natura proteiforme e l’intensità distintiva di questo supporto.

Vogue, 1 aprile 1944

Prima della fotografia era l’arte visiva, nella forma di illustrazione, disegno o pittura, a colorare le copertine delle riviste di moda. E se Vogue aveva già iniziato a sperimentare con le copertine fotografiche dal 1932, quando pubblica lo scatto diventato leggendario firmato Edward Steichen, la rivista non abbandonerà mai del tutto la passione per l’illustrazione. Infatti, nel 1944 commissiona la copertina a niente meno che Salvador Dalì, il quale realizza una delle quattro opere che finiranno sulle copertine della testata—il legame tra Dalì e la moda era ben documentato già dalla sua amicizia con Elsa Schiaparelli, designer che è riuscita a dare una forma fisica e progettuale all’immaginario surrealista di cui Dalì era portavoce. Insieme a Fortunato Depero per Vanity Fair, Andy Warhol per Vogue Parigi e David Hockney per British Vogue, questa copertina si inserisce nella relazione sinergica che esiste ancora oggi tra arte e moda,

Vogue, “The Black and White Idea”, giugno 1950

Alcune copertine sono talmente potenti che finiscono per incapsulare un’intera epoca. Questo è il caso della cover scattata dal fotografo Irving Penn per Vogue nel 1950, una delle 167 che l’artista ha realizzato per la testata a cui dedica tutta la sua carriera—dal 1943 al 2009. Oltre a incarnare l’estetica del New Look firmato Dior nell’immagine di Jane Patchett, la copertina è la prima in bianco e nero firmata dall’artista e a comparire su Vogue. Dai manichini agli still life, dal beauty alla fotografia documentaria, Penn è una delle figure che ha dettato il registro per gli editoriali, copertine e features a cui si ispira l’editoria di moda ancora oggi.

Harper’s Bazaar, dicembre 1959

Carmel Snow, Richard Avedon e Alexey Brodovitch, rispettivamente redattrice, fotografo e art director di Harper’s Bazaar sono le figure che rivoluzionano la testata a colpi di copertine immortali e immaginari sperimentali, portando la rivista al centro dell’editoria di moda internazionale. Lo stile del trio è talmente potente che viene celebrato anche dal film Cenerentola a Parigi (1967), lungometraggio liberamente ispirato a queste figure e all’estetica che hanno creato insieme. Questa copertina racchiude in sé tutti gli elementi del trio: grafiche agili e sperimentali, un look d’impatto (forse proprio figlio della scena Think Pink del film) e uno scatto sospeso (letteralmente) nel tempo.

GQ, marzo 1962

Papi, pancioni e pure presidenti, le copertine delle riviste di moda sono state il palcoscenico di personaggi bizzarri e inaspettati. E la rivista GQ dà avvio a questa tradizione in grande stile, mettendo in copertina una figura lontana anni luce dai coverboys che le popolavano. Ecco il presidente americano J.F Kennedy scattato di tre quarti dal fotografo David Drew Zingg, un’immagine che si dice essere stata frutto di un’incomprensione—il presidente ha poi confessato al Time di non essersi accorto della fotografia, ma anche che “verrà ricordato come il primo presidente ad apparire sul Gentleman’s Quarterly.” Per quanto questo non sia di certo l’outfit migliore del presidente, questa copertina—la prima della rivista senza un modello professionista—resta comunque iconica.

NOVA Magazine, gennaio 1966

Il magazine inglese NOVA è passato alla storia per le sue copertine controverse, scelte tipografiche innovative e un design sovversivo. Le cover di questa rivista sono presenti su ogni moodboard degli studi di graphic design e sono state decisive per la storia dell’editoria di moda. Una di queste è quella ideata per il numero del gennaio 1966 dall’editor Dennis Hackett su cui si legge la frase “Potresti anche pensare che sono carina, ma vivresti mai nella casa affianco a mia mamma e mio papà?” sotto all’immagine di una bambina nera. Combinando il linguaggio pubblicitario a tematiche provocatorie nel contesto di una rivista di moda, questa cover tagliente ha saputo commentare il presente e conserva ancora oggi una forte critica alla società contemporanea.

Lui, N° 105, ottobre 1972

Nato nel 1963 sulla scia del successo di Playboy, Lui è un giornale per adulti che si inserisce nel panorama dell’editoria maschile con l’obiettivo di offrire contenuti curati dallo stile prettamente francese. E cosa c’è di più francese che uno scatto in topless ambientato su delle spiagge infuocate? Qui vediamo la modella Karin Schubert sorseggiare quello che vogliamo immaginare essere una coppa piena di ghiaccio sotto l’ombra di un bucket hat, un’immagine che verrà ripresa dal giornale con un’altra leggendaria protagonista: Rihanna. Per il numero di Lui del maggio 2014, Riri viene infatti immortalata da Mario Sorrenti nei panni di Schubert, incarnando una nuova visione di erotismo ed emancipazione. Pensate a questa cover come un easter egg dell’editoria di moda.

TIME Magazine, 17 marzo 1975

La allora 29enne Cher aveva già conquistato il pubblico fuori e dentro lo schermo, ma a sancire la sua rilevanza nel mondo della moda è stato il look indossato al MET Gala del 1971 a tema “Romantic and Glamorous Hollywood Design Gala”. Disegnato dal designer e costumista Bob Mackie, il naked dress è passato alla storia per l’alto tasso di provocazione e kitsch, un pezzo che è diventato sinonimo del concetto di glamour stesso (proprio come la stessa Cher). A innamorarsi del look è anche TIME Magazine, che proprio come accadrebbe per un magazine di moda, se ne appropria per metterlo sulla sua copertina in uscita.

DONNA, Anno 1, N° 1, marzo 1980

Rivista avant-garde, tra moda istituzionale e underground, DONNA entra nel panorama dell’editoria di moda nel 1980 con una copertina che incarna l’essenza stessa di quegli anni. Power dressing, capelli corti, spalle larghe e vite strette: ecco le donne a cui si rivolge la rivista, persone emancipate, libere e spesso autoritarie—incarnate da nomi del calibro di Monica Bellucci e Isabella Rossellini. Da Oliviero Toscani a Giovanni Gastel, da Fabrizio Ferri a Paolo Roversi, i fotografi che scattano le copertine della rivista fanno parte di una generazione di creativi in cui linguaggio commerciale, indole provocatoria e immaginario artistico convergono perfettamente. Questa copertina, come tutte le altre della rivista, segnano un capitolo importante dell’editoria di moda italiana.

The Face, marzo 1985

È il 1985 quando appare sulla copertina del magazine The Face il volto di una ragazzino di 13 anni con indosso un cappello con la scritta “KILLER”. Scattata dal fotografo Jamie Morgan, la fotografia passerà alla storia come l’emblema dello stile Buffalo, un movimento e collettivo di cui Morgan faceva parte insieme allo stylist e artista Ray Petri. Mixando stili, sovvertendo generi e distorcendo i tropi della moda maschile, lo stile Buffalo è sinonimo di un’autodeterminazione che passa dall’apparenza, dall’abito e dallo stile. Uno sguardo corrucciato che troverai su tutti i libri di storia della moda.

i-D, N° 100, “The Positive Issue”, gennaio 1992

Per il suo centesimo numero, i-D decida l’intera pubblicazione all’AIDS raccogliendo una serie di editoriali, interviste, shooting e incursioni che esplorano l’epidemia da più punti di vista culturali, estetici e sociali. Dai racconti in prima persona di fotografi del magazine alle esperienze di stylist, giornalisti e collaboratori, fino a un preservativo gratis incluso nel numero, questa pubblicazione ha utilizzato la moda per parlare di un tema urgente e rilevante, come leva per innescare un dialogo che tardava a coinvolgere le masse. A contraddistinguere il numero sono “lacrime e fatti. Alcuni sorrisi, altre lacrime e altri fatti.”

Dazed & Confused, N° 46, “Once you start you can’t stop” Issue, settembre 1998

“Fashion Able”, così si chiama l’editoriale di copertina che campeggia sul numero di Dazed & Confused del settembre 1998, un progetto creato da Nick Knight, Katy England e il guest-editor e leggendario designer inglese Alexander McQueen che ha celebrato i corpi non abili inserendoli in un luogo in cui non avrebbero altrimenti avuto accesso: una cover di moda. La campionessa paraolimpica Aimee Mullins viene ritratta in copertina, mentre gli altri talent vengono ritratti nell’editoriale interno alla rivista con indosso look e protesi realizzati su misura da McQueen, Hussei Chalayan, Rei Kawabìkubo e Philip Treacy. Un momento importante per la rappresentazione di persone non abili nel mondo della moda, che dovrebbe servire come esempio per le pubblicazioni attuali.

Vogue Italia, “A Black Issue”, luglio 2008

Il gruppo di modelle che passeranno alla storia come le “fab four”, ossia Naomi Campbell, Jourdan Dunn, Sessilee Lopez e Liya Kebede, sono le protagoniste del numero A Black Issue firmato Franca Sozzani per Vogue Italia. Mettendo in copertina quattro giovani modelle nere e conferendo loro lo status di top model, il numero aveva come obiettivo quello di scuotere l’industria da un sistema dell’immagine ancora europeocentrico. Anche se siamo ancora lontani da una rappresentazione slegata da tropi prettamente occidentali e bianchi, recentemente British Vogue ci ha dimostrato che qualcosa si sta muovendo, prendendo l’eredità di questa copertina e realizzandone una non solo con un cast interamente Black, ma anche con un team totalmente composto da persone BIPOC, compreso l’Editor in Chief Edward Enninful.

C☆NDY Magazine, Issue 1, Inverno 2009

È il 2009 quando il direttore creativo ed editor Luis Venegas decide di fondare C☆NDY, rivista dedicata all’esperienza, all’estetica e all’identità transgender. Celebrando creator, artistз, drag queen, fotografз e talent queer, il magazine esplora storie e immaginari slegate dal binarismo di genere, sovvertendo canoni di bellezza, stereotipi e tradizioni estetiche e lasciando spazio a una narrazione libera e spregiudicata delle identità coinvolte. Sovversiva, ribelle, eccentrica e spontanea, la prima copertina di C☆NDY detta il ritmo e tono di quelle a seguire, proiettando la pubblicazione fuori dalle pubblicazioni di nicchia verso una dimensione della moda di più ampio respiro.

Buffalo Zine No.9 Copy(Right) © 2019

David Uzquiza e Adrian González-Cohen sono i creativi dietro al progetto Buffalo Zine, una pubblicazione di moda provocatoria che in soli pochi numeri—ora siamo al N° 15, un’indagine sul rosa—ha saputo farsi strada nell’industria della moda con l’aiuto di un linguaggio scanzonato, ironico e sempre critico. Un esempio dell’attitude tipicamente Buffalo sono le copertine per il nono numero, incentrato sulla dissezione del concetto di copyright, replica, plagio e copia. Infatti, ogni copertina del numero si ispira—o meglio, ricalca apertamente—le copertine di 032c, Arena Homme +, Dazed, The Gentlewoman, i-D, Fantastic Man, Purple, Double e Novembre. Critica e celebrazione al glossario e al linguaggio della moda, questa copertina ha strappato un sorriso a tuttз з editor delle testate coinvolte.