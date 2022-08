La Roma fa gol e Dybala… Il gesto che nessuno ha notato: cala il gelo | Guarda

Paulo Dybala ha stupito tutti. La sua reazione dopo il gol di Abraham con la Roma che ha regalato un prezioso pareggio ai giallorossi a Torino, ha fatto discutere i tifosi della Roma. Il giocatore infatti per la prima volta si è trovato davanti ai suoi ex compagni di squadra della Juventus e di fatto ha cercato di gestire le emozioni. Il gol del compagno di squadra è stato propiziato da un suo assist in acrobazia. Una giocata non da poco.

E così subito dopo il gol Dybala per un attimo, come testimoniano le telecamere di Dazn, ha avuto l’istinto di correre verso Abraham per festeggiare il pareggio giallorosso. Ma in una frazione di secondo ha capito di dover fare il contrario. Ha ignorato i compagni giallorossi e in silenzio è andato fin dentro la porta bianconera per raccogliere il pallone. Un gesto che di fatto ha colpito molto anche i tifosi bianconeri.

Con il pallone tra le braccia e col volto tirato è andato verso il centrocampo, pronto per riprendere la partita. E di fatto questo gesto segnala la grande voglia di Dybala di far bene e di continuare a giocare proprio nei momenti in cui l’avversario è più debole. Insomma l’ex bianconero pare ormai inserito bene nei meccaninsimi di Mourinho, la stagione darà la sentenza definitiva sul nuovo acquisto giallorosso.