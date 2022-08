Dolori addominali | Corri dal medico se hai mangiato questo alimento: puoi evitare l’ospedale

Prestate attenzione ai dolori addominali: se avete ingerito questo alimento potreste correre grossi rischi per la salute.

Il dolore a carico dell’addome è una delle problematiche più comunemente denunciate: che si tratti di crampi mestruali, gas nell’intestino, o semplicemente stipsi, è molto facile ravvisarlo con frequenza. Talvolta, però, le fitte alla pancia ci segnalano che alcuni alimenti inseriti nella nostra alimentazione stanno procurando grossi danni all’organismo.

Vediamo quali, e scopriamo anche perché, alcune volte, anche i cibi ritenuti più salutari e home-made, possono rivelarsi deleteri.

Dolori addominali e botulismo: ecco la connessione che non ti aspettavi

Solitamente il cibo fatto in casa è sinonimo di genuinità e assenza di conservanti nocivi. Se consumati al termine della preparazione, certamente i piatti home-made si rivelano un toccasana per papille, organi digestivi e portafogli. In alcuni casi, però, dobbiamo porre estrema attenzione alla conservazione dei manicaretti confezionati tra le mura di casa: essi potrebbero esporci alla pericolosa patologia del botulismo.

Il botulismo si configura come una grave intossicazione provocata dal batterio Clostridium Botulinum, e tale patologia può avere conseguenze assai devastanti, come la paralisi respiratoria e l’asfissia. Può presentarsi in diverse forme: alimentare, infantile, adulta e dqa ferita. Oggi vediamo come una semplice marmellata o conserva fatta in casa può compromettere il nostro stato di salute irrimediabilmente.

Il botulino si manifesta in conseguenza all’accumulo delle tossine clostridi nell’intestino, e i sintomi si manifestano generalmente dopo 18-36 ore dall’ingestione degli alimenti tossici per l’organismo. Nello specifico, se amate produrre in casa conserve e marmellate, cercate di consumarle nel più breve tempo possibile. I prodotti industriali, per quanto ricchi di conservanti e additivi, sono certamente più sicuri dal punto di vista sanitario, e non presentano rischi per la salute. I conservanti impediscono infatti ai cibi di deteriorarsi, sviluppando così i batteri del botulino.

I sintomi più facilmente ravvisati sono: diarrea, dolori addominali, nausea, vomito, difficoltà a deglutire e a parlare e alterazioni della vista. Potreste incorrere inoltre in secchezza delle fauci, palpebre cadenti, paralisi e problemi di respirazione. Nel caso in cui rilevaste questi alert, dovete immediatamente allertare i sanitari, comunicando con precisione gli alimenti ingeriti e la tempistica della loro preparazione. Sebbene i cibi fatti in casa sano spesso considerati i più salutari, non dimentichiamo che tendono naturalmente a deteriorarsi: prestiamo quindi la massima attenzione!

The post Dolori addominali | Corri dal medico se hai mangiato questo alimento: puoi evitare l’ospedale appeared first on Ck12 Giornale.