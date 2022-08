“Ci si sente frustrati”. Alta tensione in volo, pilota svenuto: cosa è successo a bordo

Paura per i passeggeri di un volo in Gran Bretagna: il pilota sarebbe svenuto durante il viaggio. L’aereo era partito da Birmingham ed era diretto ad Antalya, in Turchia. L’incidente risale allo scorso 23 agosto e – come spiega il Messaggero – è successo mentre l’aereo si trovava a più di 10mila metri d’altezza. Alla fine, per questioni di sicurezza, il velivolo è atterrato a Salonicco, in Grecia, ed è rimasto sulla pista per circa un’ora in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

“Ci è stato detto che saremmo atterrati in Grecia a causa di un’emergenza medica a bordo”, ha raccontato un passeggero a un’emittente locale. Le persone a bordo, tra l’altro, già erano partite con un ritardo di otto ore. Cui poi si è aggiunto il tempo necessario per sbarcare in Grecia e prendere un altro aereo per raggiungere la destinazione.

Il volo era della JET2, compagnia britannica low cost. “La gente era preoccupata perché avevamo appena attraversato una turbolenza e non sapevamo cosa stesse succedendo. Ci siamo sentiti frustrati perché una volta scesi dall’aereo nessuno ci ha aggiornato”, ha raccontato una delle persone a bordo. Ma non è tutto. Ai passeggeri è stato detto anche che la politica della compagnia non prevede risarcimenti in caso di emergenze mediche come questa. Alla fine un portavoce di Jet2 ha dichiarato che il volo è stato dirottato all’aeroporto di Salonicco come misura precauzionale perché uno dei piloti si è sentito male.