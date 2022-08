Alfonso Signorini lo ammette: “Mi fa battere il cuore” | È arrivato l’amore?

L’estate sembra essere stata particolarmente proficua per Alfonso Signorini. Le sue parole aprono la porta dell’amore: annuncio clamoroso

Il conduttore del GF VIP sembra aver vissuto un’estate piuttosto “bollente“. Dopo l’anno lavorativo, che l’ha visto impegnato con il reality show più seguito e spiato d’Italia, il conduttore e giornalista di gossip si è concesso del meritato riposo, per ricaricare le batterie. Alla prossima edizione, infatti, manca pochissimo ed Alfonso Signorini deve avere le energie per gestire tutti, concorrenti ed opinioniste.

Nelle ultime ore, però, le sue parole sull’estate vissuta aprono una porta stuzzicante: sembra che il bel tempo gli abbia portato non solo relax, ma anche l’amore. Che abbia trovato qualcuno che gli ha fatto battere il cuore? Ecco cos’è successo.

Alfonso Signorini innamorato? Non ci sono dubbi

Una delle relazioni più lunghe e più chiacchierate di Alfonso Signorini, dichiaratamente omosessuale, è quella con l’imprenditore Paolo Galimberti. I due vivono una storia lunga ormai vent’anni, anche se le loro vite sono parallele e separate: “Abbiamo le nostre case, ma la qualità del tempo speso insieme fa la differenza” aveva raccontato il conduttore a Verissimo. Quando il presentatore si è ammalato di Covid, pare che Galimberti volesse addirittura andare a vivere nel suo garage, in modo da essergli vicino in caso di bisogno.

Se il rapporto tra i due sembra quindi solido e consolidato, nelle ultime settimane è però calato il silenzio su questa relazione. A mettere ulteriori dubbi sono poi le parole di Alfonso Signorini sull’estate in corso che, sulle pagine di Chi, ha descritto come capace di fargli battere il cuore. “Erano anni che non succedeva” scrive, lasciando quindi intendere che anche con Galimberti ci sia qualcosa che non va, ormai da tempo.

Proprio nelle stesse pagine, però, Alfonso Signorini chiede che non gli si domandi più niente, in merito: da sempre, è molto attento alla propria privacy, soprattutto sentimentale. Immediatamente è scattata una ricerca al fortunato uomo che avrebbe fatto battere il cuore a Signorini, anche se gli indizi sono molto pochi. Ciò che si sa è dove ha soggiornato, cioè nella sua casa di Cortina prima e a Mykonos poi, al mare.

Nessuna rivelazione, quindi, in merito alla sua situazione sentimentale. Non si esclude, però, che nei prossimi mesi potrebbero esserci altre novità in merito, soprattutto con l’avanzare del GF VIP: vi aggiorneremo non appena sarà possibile.

The post Alfonso Signorini lo ammette: “Mi fa battere il cuore” | È arrivato l’amore? appeared first on Ck12 Giornale.