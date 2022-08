Tina Cipollari, la fine di un grande amore | La verità sulla rottura: “È venuta a mancare quella cosa”

Spuntano i retroscena definitivi dietro al naufragio della storia d’amore di Tina Cipollari, l’ammissione dopo la lunga relazione.

L’opinionista Tina Cipollari anima da molti anni lo studio di “Uomini e Donne” con la sua lingua alla nitroglicerina. Lapidaria e volitiva, la prezzemolina laziale si è presentata come “femme fatale” nello studio di Maria De Filippi, conquistando la mattatrice Mediaset con la sua eccentricità.

Dopo l’iniziale debutto come corteggiatrice nel format di Canale 5, Tina Cipollari si è appollaiata beatamente sul Trono, godendosi le attenzioni dei numerosi pretendenti. A catturare il suo cuore è stato l’hair stilyst Kikò, al secolo Ilio Cristian Maria Nalli, al tempo corteggiatore della tronista Zaira. La superficiale conoscenza nel programma è sfociata in una longeva storia d’amore, durata dal 2002 al 2018. Convolati a nozze nel 2005, i due hanno ufficializzato la rottura dopo 15 anni d’amore e ben 3 figli all’attivo.

In seguito alla separazione, Tina Cipollari ha comunicato ai principali rotocalchi un nuovo batticuore, questa volta per il ristoratore Vincenzo Ferrara: qual è stata la reazione del suo storico ex?

Kikò parla dopo la rottura con Tina Cipollari: ecco la sua versione

Sebbene Tina e Kikò si dichiarino molto uniti per amore dei figli, l’hair stylist ha confessato di non avere ben digerito la notizia della nuova sbandata dell’opinionista. In merito aveva infatti dichiarato a “Nuovo TV”: “Non nego di essere geloso di Vincenzo, ma penso sia più che naturale. Ho amato tanto Tina, è stata la donna della mia vita e vederla andare via abbracciata ad un altro uomo mi ha provocato un tonfo al cuore…“.

Kikò ha infatti appreso la notizia di un ipotetico matrimonio all’orizzonte, de-facto mai concretizzatosi, dai giornali. A distanza di anni dalla rottura, il parrucchiere ha fatto luce sui motivi della rottura. “Siamo stati sposati 15 anni. Perché è finita? Il vero motivo? La verità è che è finita la passione e poi l’amore. Adesso però è rimasto il rispetto e il bene…“. Il rapporto con la prole li lega ancora, e Kikò aggiunge: “Io ho tre figli maschi di 16, 12 e 11 anni. I bambini stanno una settimana con me e una con lei. Noi abbiamo un bel rapporto. Noi avevamo una casa e adesso ci alterniamo. Una settimana in quella casa ci sta Tina e la settimana dopo arrivo io e lei esce. I bimbi stanno fermi, io e lei abbiamo la valigia in mano. Loro devono avere la stabilità, la loro Playstation, i loro amici…“.

Ora che anche la relazione con Vincenzo Ferrara sembra naufragata, per Tina l’ex compagno rimane una certezza, così come la famiglia costruita in sinergia con lui… Ci sono margini per un ritorno di fiamma?

The post Tina Cipollari, la fine di un grande amore | La verità sulla rottura: “È venuta a mancare quella cosa” appeared first on Ck12 Giornale.