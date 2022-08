Detective Test | Omicidio in sauna: scopri il colpevole e l’arma del delitto

Prova a calarti nelle vesti di un investigatore con questo Detective Test. È avvenuto un omicidio in sauna, dovrai scoprire tutto.

Se tutti ti chiamano detective ci sarà un motivo! Vediamo se sarai in grado di risolvere questo Detective Test in 20 secondi.

Gli appassionati dei film gialli e delle serie mistery sono persone che amano vestire i panni di un investigatore. Prova a risolvere questo omicidio in sauna, potrai fare finta di essere un commissario famoso come Montalbano e scovare l’assassino raccogliendo gli indizi.

Non tutti però sono così bravi a notare i dettagli e rischiano di perdersi in ragionamenti inutili. Il gioco da tavolo più famoso di questo tipo è il Cluedo, che viene ancora prodotto in Italia. I giocatori devono trovare il colpevole, l’arma del delitto e il luogo attraverso gli indizi per esclusione. Nei test che puoi trovare in rete ci sono figure da analizzare in pochi secondi per trovare la soluzione.

Avrai 20 secondi a disposizione per trovare l’assassino e l’arma del delitto, iniziamo. Osserva bene la figura in alto: c’è stato un omicidio in sauna ed è avvenuto con un oggetto affilato, sai risolvere il mistero? Provaci subito.

La soluzione del Detective test

Se sei arrivato fin qui, significa che credi aver già indovinato. Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Nella figura proposta c’è una sauna con tre persone sedute e un cadavere steso a terra. I tre sospettati sono il primo ragazzo che ascolta la musica con le cuffiette, il secondo che tiene un thermos ghiacchato e il testo con un faldone di documenti.

L’omicidio è avvenuto con un oggetto affilato e l’unico oggetto che può essere presente in quella situazione è il ghiaccio del thermos, che poi si è sciolto in sauna. Perciò l’assassino è il ragazzo seduto al centro con il thermos in mano. Hai risolto in mistero in 20 secondi?

Allora sei un vero detective pronto a risolvere qualsiasi mistero. Potrai allenarti ancora con altri test e indovinelli per sfidare tutti.

