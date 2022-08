Selvaggia Lucarelli, atmosfera tesa a Ballando | Ci sarà anche lui: i due si odiano

La giudice di Ballando con le Stelle sta rischiando grosso. Selvaggia Lucarelli dovrà subirselo anche lì: si prevedono saette

Giornalista molto attiva e molto discussa, Selvaggia Lucarelli è di certo una che non le manda a dire. Il suo modo di fare schietto e sincero è il suo tratto distintivo, che la rende da alcuni molto apprezzata e da altri poco tollerata. Da qualche anno, Milly Carlucci l’ha accolta nella giuria di Ballando con le Stelle, dove si è lasciata andare anche a qualche sfuriata famosa, come con Morgan.

Nelle ultime ore, una news in merito al cast di Ballando con le Stelle la starà sicuramente mettendo in pensiero. L’anno prossimo, infatti, ci sarà anche lui: Milly rischia grosso, si prevedono litigate epocali in diretta.

Selvaggia Lucarelli ed Enrico Montesano: è già caos

Proprio in questi giorni, Milly Carlucci e la redazione sono al lavoro per cercare di comporre il cast della prossima stagione di Ballando con le Stelle. Tra i nomi, uno che sembra confermato è quello di Enrico Montesano, tra i volti più popolari del piccolo schermo ma assente con un suo programma da diverso tempo. Uno dei suoi programmi meno fortunati fu proprio in coppia con Milly Carlucci, “Fantastico Enrico“ del 1997.

Nelle ultime ore, sembra che la Carlucci abbia richiamato il suo storico compagno televisivo per includerlo nel cast della prossima stagione di Ballando. Il pubblico, però, non sembra essere d’accordo con questa scelta, poiché ci intravede del tatticismo. Montesano, infatti, ha manifestato lungo il corso di tutta la pandemia delle posizioni no-vax e no green pass che l’avevano già fatto scontrare con Selvaggia Lucarelli.

Montesano, infatti, aveva fatto un appello alla disobbedienza civile, per ribellarsi al Green Pass: “Niente banca, ritiro liquidità dai conti correnti, […] Non consumare, non seguire più programmi. Il potere lo abbiamo noi consumatori ed utenti. Mandiamo a cag** i negozi, i ristoranti battenti green pass. Disobbedire, sparire come consumatori! Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti!”. La Lucarelli aveva prontamente risposto a questo appello, annunciando che Montesano ha avuto il Covid-19, è stato ricoverato ed è stato aiutato dai medici che lui stesso ha rinnegato.

Per il suo ingresso nel cast di Ballando con le Stelle, quindi, si prevedono non poche scintille con Selvaggia Lucarelli. Riuscirà Milly Carlucci a tenerli calmi? Non ci resta che aspettare e vedere cosa succederà.

