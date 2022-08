Rompicapo Fiammiferi | Te la caverai in 4 secondi? Dovrai essere un drago

Sei un drago a giocare con questi indovinelli? Prova a risolvere in 4 secondi il rompicapo fiammiferi, provaci subito!

Questo Rompicapo fiammiferi non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere un drago. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se sti piace risolvere indovinelli e quiz in pochissimi secondi, sei nel posto giusto. Peccato che qualcuno sotto stress non dia il meglio di sé! Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

Questi indovinelli sono uno svago ma servono anche per allenare la propria mente. Ora è arrivata l’estate e sotto l’ombrellone ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo gioco coi fiammiferi è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata. Osserva bene la figura in alto: riesci con una sola mossa a creare un’operazione corretta? Hai solo 4 secondi, inizia subito!

La soluzione del Rompicapo fiammiferi

Se ti sei ricordato di fare partire il countdown di 4 secondi, probabilmente sai già di avercela fatta in tempo. Oppure no? Vediamo intanto se hai dato la risposta corretta.

Osserva la figura di partenza di nuovo. L’operazione era scritta in numeri romani: 10 – 1 = 1, utilizzando 7 fiammiferi. Avresti dovuto spostarne uno solo per creare un’operazione corretta. Come potrai vedere dalla soluzione qui sopra, l’operazione giusta era: 1 x 1 = 1.

Non era facile ragionare in numeri romani ma se ci sei riuscito, forse sei molto abile con questo tipo di giochetti. Magari 4 secondi erano pochi ma l’intuizione immediata ti doveva far giungere alla soluzione in un attimo!

Se non ce l’hai fatta, forse avresti avuto bisogno di un po’ di tempo in più. Se ci hai messo più di 10 secondi, dovrai allenarti ancora parecchio per diventare un drago. Troverai tantissimi giochetti con maggior tempo a disposizione e sufficientemente stravaganti per farti divertire senza stress.

Come i muscoli del nostro corpo, anche il cervello va allenato e viene stimolato continuamente, se ti alleni diventerai un campione!

