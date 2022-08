RAI | “È tutta una farsa”: programma cancellato senza pietà, volano accuse pesantissime

Sono ore molto tese in RAI. La decisione è arrivata senza pietà, non c’è modo di tornare indietro: volano parole pesantissime

Manca pochissimo all’inizio della nuova stagione televisiva. Settembre è per RAI e Mediaset il nuovo gennaio: ricominciano infatti tutti i programmi più importanti e sbarcano anche le attesissime novità, proposte durante la presentazione dei palinsesti di giugno. Dopo l’estate, periodo di pausa e di rallentamento, le reti si preparano quindi al grande rientro.

Nelle ultime ore, però, per un amatissimo volto dell’intrattenimento Rai è arrivata una batosta inaspettata. Il suo programma è stato cancellato, la reazione è delle peggiori: volano accuse pesantissime.

RAI, decisione senza pietà: è out

Uno dei volti dell’intrattenimento Rai è sicuramente Stefano de Martino. Dopo l’esordio televisivo da ballerino, grazie ad Amici di Maria de Filippi, si è infatti lanciato nel mondo della conduzione televisiva, sbarcando su Rai2 al timone di Stasera Tutto è Possibile. Il suo modo di fare ironico e leggero ha fin da subito conquistato tutti, in primis il direttore dell’intrattenimento Stefano Coletta, che non ha mai nascosto di credere molto in lui e nel suo talento.

Proprio durante la presentazione dei palinsesti del 28 giugno, è stato presentato quello che sarebbe dovuto essere il suo nuovo programma: Sing Sing Sing. ““Una grande prima serata musicale, ricca di giochi e performance, in cui intrattenimento, varietà e game si fondono, debutterà nella prima serata di Rai 2 dal 26 settembre” era stato detto durante la presentazione. Nelle ultime ore, però, la triste notizia: il programma è stato cancellato e, al suo posto, andrà in onda Stasera Tutto è Possibile, condotto sempre da Stefano de Martino.

La causa sta probabilmente nella concorrenza che, proprio in quella serata, prevede il GF VIP. La notizia ha però subito fatto il giro di Internet e ha raccolto parecchie critiche, sia da fan di Stefano De Martino che da altri.

La presentazione dei Palinsesti ormai è una farsa. Oltre alle elezioni che modificano partenze talk, ci sono tanti programmi Rai e Mediaset cancellati già adesso. Ad agosto. Le famose brochure sono già carta straccia. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 23, 2022

Secondo diverse voci autorevoli, non ha senso presentare i palinsesti così anticipatamente se poi non vengono rispettati. Sebbene qualche cambiamento in corsa sia prevedibile ed accettabile, la situazione in casa RAI sembra essere piuttosto tesa. Non ci resta che aspettare e vedere se ci saranno ulteriori cambiamenti.

