“inaccettabile”.-boldrini-attacca-salvini,-romeo-la-spegne-con-una-sola-frase

Laura Boldrini continua a fare propaganda anti-centrodestra con il solito cavallo di battaglia: la sua fissazione per una politica basata sulle porte aperte. Non è un mistero infatti che l’ex presidente della Camera preferisca una gestione dei flussi migratori buonista permettendo l’arrivo di migliaia di migranti sulle nostre coste anche grazie all’aiuto delle Ong. Inutile ricordare qui gli scontri con Matteo Salvini quando il leader del Carroccio era al Viminale e gestiva con i decreti Sicurezza l’emergenza immigrazione.

Ora la Boldrini, proprio in campagna elettorale, è tornata alla carica. Intervenendo a In Onda, l’ex presidente della Camera ha attaccato il Carroccio e Matteo Salvini: “Il concetto di sicurezza di Salvini è legato all’immigrazione, inaccettabile l’uso politico di questi reati”.

Alle parole della Boldrini ha replicato il leghista Massimiliano Romeo che ha fatto presente qual è la verità sul fronte sicurezza nel nostro Paese: “C’è paura in alcune zone del Paese, l’immigrazione clandestina contribuisce e alimenta questo tipo di paura”. Insomma la Boldrini è stata zittita con una semplice frase che descrive bene qual è la realtà in alcune zone della nostra Penisola che devono fare i conti spesso con episodi di violenza inaudita. Non ultimo il caso di Piacenza. Forse la Boldrini ha la memoria corta…