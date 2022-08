Elisa Isoardi, una verità nascosta | Il dolore da metabolizzare: “È un fallimento”

La conduttrice Elisa Isoardi rivela una spina nel suo cuore, nostalgica ma costruttiva, ecco la sua confessione sull’amore fallito.

La conduttrice piemontese Elisa Isoardi è nota al grande pubblico pe molteplici ragioni. Apprezzata host de “La prova del cuoco”, l’ex modella ha conquistato gli spettatori con la sua dialettica spontanea, autoironica e coinvolgente, salvo poi balzare sul carrozzone Mediaset. Dopo il ritiro dal talent “Ballando con le Stelle”, dovuto ad un infortunio, Elisa Isoardi ha nuovamente tentato la sorte candidandosi come naufraga per “L’Isola dei Famosi” del 2021. Anche in questo caso la showgirl è stata costretta ad un ritiro anticipato a causa di un incidente all’occhio.

Sfortunata nei reality, la conduttrice non ha sinora trovato il suo happy-ending sentimentale: dopo alcune storie piuttosto movimentate, attualmente Elisa si dichiara single, serena e orientata a nuove avventure professionali. Una storia in particolare le rimarrà sempre nel cuore: prevedibilmente, si tratta della relazione con il leader della Lega Matteo Salvini. Ecco i suoi feedback sulla turbolenta passione con l’esponente politico.

Elisa Isoardi si racconta: “L’ho amato tantissimo…”

Durante un’intervista nel salottino di Silvia Toffanin, Elisa Isoardi ha dipanato di fronte alle telecamere i retroscena della sua storia con Salvini, indugiando sui sentimenti che la legavano a lui. “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato…“.

L’amore vissuto rimane, a sua detta, così come gli insegnamenti tratti dagli inciampi sul cammino: “Ho imparato tanto anche da quella storia, nonostante tutta l’attenzione mediatica che c’era…“. Elisa Isoardi ha confessato a “Il Corriere” di non aver avuto l’impressione di godere di trattamenti speciali nel lavoro, legati allo status politico dell’ex compagno: “Io non l’ho avvertito…probabilmente lo avranno fatto e sono io che sono tonta. Però di certo andavo dritto per la mia strada e quello che facevo avevo continuati a fare. Non è che ho improvvisamente condotto Sanremo perché stavo con lui…“. A prescindere dall’appartenenza politica, la storia tra i due ha fatto sognare milioni di italiani e, anche a detta di Elisa, la relazione resterà sempre un’esperienza incancellabile.

The post Elisa Isoardi, una verità nascosta | Il dolore da metabolizzare: “È un fallimento” appeared first on Ck12 Giornale.