Elettra Lamborghini | “Ho pianto tutto il tempo!”: la confessione, giornata da brividi

L’esplosiva Elettra Lamborghini ha vissuto un momento molto toccante, e inedito per i fan: ecco il suo racconto.

La spumeggiante cantante Elettra Lamborghini rappresenta una figura anomala e molto amata nello show-business. Apprezzata per la sua spontaneità e per l’assenza di sovrastrutture, la performer si esibisce con calore al cospetto dei fan, senza risparmiare loro battute, intermezzi spassosi e, perché no, perentori richiami all’ordine.

Nonostante il patrimonio stellare della sua famiglia, legato al prestigioso brand automobilistico, Elettra si presenta al mondo come una figura adrenalinica e molto atipica, a differenza di altre colleghe perennemente patinate. Le sue risse durante il programma trash “Acapulco Shore” rimarranno scolpite negli annali del format, e l’ereditiera non ha timore di esplorare nuove dimensioni. È successo con l’esperienza a “Miss Italia”, e nei panni di coach a “The Voice of Italy”. Opinionista durante l’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi”, Elettra è poi ritornata all’amore originario, la musica. Il suo singolo “Caramello” è già un tormentone in radio, e la cantante come sempre cavalca l’onda raggaeton per caricare di energia l’estate degli italiani. Irriverente e incline alle risate, Elettra ha confessato al “The Sun” di una forte emozione vissuta solamente qualche anno fa.

Elettra e il matrimonio con Afrojack: l’emozione l’ha travolta

Nonostante la dichiarata bisessualità, Elettra Lamborghini ha scelto di unire il suo destino a quello del DJ olandese Afrojack, convolando con lui a nozze il 26 settembre del 2020. La fastosa ed emozionante cerimonia ha avuto luogo a Villa Balbiano, sulle sponde del Lago di Como, ed Elettra ha affidato al giornale britannico i suoi ricordi del gran giorno.

“È stata davvero una bella giornata. Ero molto emozionata i giorni precedenti, ecco perché ho pianto praticamente tutto il tempo.”. L’attesa stessa ha rappresentato per lei una parentesi da brivido: “È stato assolutamente magico, un giorno speciale pieno di amore e vibrazioni positive. E quando ho visto Nick che mi aspettava, il mio cuore si è sciolto…”. L’ereditiera aveva conosciuto Nick Van De Wall, in arte Afrojack, nel 2018, e la relazione è immediatamente decollata: “Lui ha sicuramente cambiato la mia vita. Dico sempre che mi potevo sposare solo con lui. Non so perché, ma abbiamo legato immediatamente. Nick è unico nel suo genere, un uomo fedele che entra nella tua vita e la rende un sogno…”.

Non è stata la fama del DJ ad attirarla come una falena, ma bensì la sua semplicità: “Non ho sposato Afrojack, non ho sposato un dj superstar. Ho sposato Nick, un ragazzo che capita che sia un dj. E lo amo per il suo cuore e la sua gentilezza. Il matrimonio non è stato un grande cambiamento, è stata la conferma del nostro amore.”. Elettra ha infine indugiato sui progetti per il futuro: “Nick ed io siamo già una famiglia. Ci amiamo e rispettiamo l’un l’altro ed è questo che conta davvero per me. Avere figli è il nostro sogno, ma non c’è fretta perché siamo persone responsabili e ovviamente vogliamo essere dei genitori molto presenti”.

