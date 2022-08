“dove-ha-sbattuto-la-foto-del-figlio”.-ornella-muti-se-la-prende-con-la-ferragni

Parla Ornella Muti e stavolta prende di mira Chiara Ferragni, regina indiscussa dei social. La Muti si racconta in un’intervista su Il Mattino in occasione del Villamare Festival Film&Friend. La Muti non parla solo della sua lunga carriera, ma affronta anche il tema della sostenibilità ambientale. E dice: “Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato”.

L’attrice poi continua: “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder. Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

La Muti, dunque, parla anche della Ferragni, che il prossimo anno sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. E spara a zero. Ma perché, per quale motivo, la Muti decide di attaccare la Ferragni? Che senso ha tutto questo? Ha tirato in ballo persino il figlio della coppia Fedez- Ferragni facendo riferimento alla Kinder, senza alcun senso. Il piccolo non ha mai sponsorizzato dolciumi. Insomma, adesso potrebbe aprirsi una nuova fase, una nuova polemica che lascerà senza parole i fan della Ferragni (che sono migliaia).