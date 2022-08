“deve-spiegarlo,-cosa-ha-fatto?”:-l’inquietante-domanda-su-letta,-gelo-in-studio

Antonio Padellaro ha un dubbio inquietante e lo esplicita in un articolato ragionamento a In Onda, il talk show di La7. Il giornalista del Fatto commentando gli ultimi dati dei sondaggi, si pone una domanda importante che riguarda Enrico Letta: qual è la sua strategia elettorale? I numeri, come detto, parlano chiaro: il centrodestra è davanti al centrosinistra con un distacco di quasi 20 punti e una recupero del campo progressista appare assai improbabile. Il campo largo si è smembrato e di fatto non riesce più a tenere il passo dei partiti moderati che ormai vedono la vittoria a un passo con il voto del 25 settembre.

A questo punto Padellaro si pone una domanda: “Il centrodestra ha messo da parte le divisioni e si è presentato compatto al traguardo della campagna elettorale. Ha fatto una scelta chiara, quella di presentarsi unito davanti agli elettori. Mi chiedo qual è il piano di Letta che ha cercato lo scontro nel suo campo politico con tutti gli alleati con la certezza matematica di perdere”.

Una domanda a cui lo stesso Letta ancora non ha dato una risposta, ma di certo le rilevazioni delle ultime settimane sottolineano un cambio di rotta importante per il Nazareno: da sconfitta si sta per passare a disfatta. E una “Caporetto” pesante potrebbe condannare definitivamente Letta a un addio anticipato alla sua segreteria.