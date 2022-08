Cistite, non commettere questo errore | Buttali subito tutti: peggiorano la tua condizione

La cistite è un’infezione urinaria che colpisce molte donne. Spesso, però, si commette una distrazione che può essere pericolosissima

La cistite è un’infezione urinaria molto fastidiosa che, in genere, colpisce la popolazione femminile. Il disturbo viene scatenato da alcuni batteri, come gli enterococchi o l’Escherichia Coli, i quali si intrufolano nell’apparato urinario e intaccano il sistema linfatico. I germi, quindi, iniziano a proliferare senza controllo, causando dolore e fastidio anche molto intenso.

Sebbene alcuni “errori” siano ormai noti, soprattutto a chi soffre frequentemente di questo disturbo, ci sono in realtà alcune abitudini quotidiane molto pericolose. Smetti subito di farlo: peggiora la situazione.

Cistite: attenzione ai materiali

Il primo consiglio, quando si avverte per la prima volta la cistite, è quello di andare dal medico. I primi sintomi sono innanzitutto un bruciore del tratto urinario finale, soprattutto nel momento della minzione. Si avverte poi un costante senso di dover svuotare la vescica anche se poi, una volta in bagno, si fa pochissima pipì. Il dolore può essere da lieve a molto intenso e possono esserci anche delle gocce di sangue. In ogni caso, è bene recarsi dal medico, in modo da impostare una corretta strategia d’azione.

Nella vita di tutti i giorni, però, ci sono alcune accortezze che possono aiutare chi soffre frequentemente di questo disturbo. Innanzitutto, bere molto aiuta a tenere la vescica e il tratto urinario più puliti. Allo stesso modo, una corretta e costante igiene intima è imprescindibile: bisogna lavarsi ogni volta dopo la defecazione e sia al mattino che alla sera.

Scendendo nei particolari, poi, la cistite ha assolutamente bisogno di un ambiente il più asciutto possibile. Se si suda o si fa il bagno, quindi, ci si deve immediatamente cambiare il costume o l’intimo. Sconsigliato al massimo l’uso quotidiano del salva slip, abitudine molto diffusa tra le donne: questo aumenta l’umidità della zona, favorendo quindi il proliferare di batteri. Altro consiglio per chi soffre di cistite riguarda i tessuti: è sempre meglio scegliere indumenti composti al 100% da cotone bianco non colorato.

Quando si soffre di cistite recidivante, è importante capire quali comportamenti favoriscano o peggiorino la condizione. In questi casi, è sempre meglio rivolgersi a un medico specializzato per trovare la migliore strategia d’azione. Sebbene ci siano degli antibiotici in grado di risolvere il problema, se non si agisce a 360 gradi cambiando le abitudini scorrette è molto probabile che la cistite si ripresenti.

