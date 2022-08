Bonus cultura, corri a richiederlo | Cinquecento euro per i giovani: sta scadendo

Il tanto atteso Bonus Cultura è finalmente una realtà, ma è agli sgoccioli. Corri immediatamente a fare la richiesta: rischi di rimanere fuori

Chi compie diciotto anni ha diritto a un sostegno economico messo a disposizione dallo stato per attività culturali come cinema, musica, libri, corsi di lingua o molto altro. Si tratta del cosiddetto Bonus Cultura, che prevede appunto un contributo di € 500 per tutti i diciottenni dell’anno, voluto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Nelle ultime ore, però, è arrivata la data di scadenza per le richieste: bisogna assolutamente sbrigarsi, tra poco non sarà più possibile fare niente.

Bonus Cultura 2022: ecco quando scade

Il sostegno economico è un’agevolazione rivolta ai diciottenni, che vengono quindi sostenuti nell’acquisto di prodotti e attività culturali di vario tipo, sia di intrattenimento che di istruzione. È disponibile in forma elettronica sul portale 18app e va avanti dal 2016 grazie al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. I destinatari sono tutti coloro i quali hanno raggiunto la maggiore età nell’anno corrente; devono risiedere in Italia e devono avere un permesso soggiorno valido.

Per richiederlo è necessario registrarsi su 18APP con lo SPID o CIE, per poi confermare le condizioni d’uso. Si riceverà poi una e-mail di conferma dell’esito positivo della registrazione, nonché dell’avvenuto completamento della procedura. Per chi è nato nel 2003, quindi, quest’anno sono previsti i 500 euro di sostegno per: biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi, musei, monumenti o parchi archeologici. E ancora: musica, libri, abbonamenti a periodici o quotidiani o corsi di teatro, musica e lingue straniere.

La richiesta si può fare su 18APP dal 17 marzo 2022 sino al 31 agosto: tra pochissimi giorni, quindi, si chiuderà la finestra di tempo in cui è possibile portare avanti la procedura. Una volta conclusa la richiesta, si avranno sei mesi a disposizione per spendere il buono ricevuto: la data finale è quindi il 28 marzo 2023. Il voucher ricevuto si può spendere sia in negozi fisici che online e sul sito dedicato, http://www.18app.italia.it, si trova l’elenco dei negozi in cui è possibile investire questi soldi.

Ovviamente, il voucher che si riceve è personale e non può assolutamente essere scambiato. Quando il negozio accetta il bonus, l’importo va a ridurre il credito a disposizione del beneficiario. Non c’è alcun limite di spesa per il singolo acquisto, ma non si possono comprare più unità dello stesso bene con il bonus: è quindi vietato comprare 2 o più biglietti dello stesso spettacolo.

