“a-casa-di-noemi…”.-colpo-di-scena,-grande-imbarazzo-per-totti:-chi-li-ha-beccati

La telenovela Totti-Ilary prosegue. Ed arriva uno scoop su Rai1. Spunta un’indiscrezione che il pubblico di Rai1 conosce grazie a l’Estate in diretta, il programma condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. E così, Francesco Totti e Noemi Bocchi, la presunta nuova fiamma, tornano al centro del gossip. In studio c’è anche la conduttrice Carolina Rey, che rivela un dettaglio inedito. La Rey dice: “Io ahimé ho delle fonti dirette. Io ho la casa di famiglia al Circeo di fronte alla villa che…Mi dispiace tanto raccontarlo […] l’altra sera li sentivo commentare la partita della Roma. Francesco Totti è andato a vedere la partita della Roma a casa di Noemi, al Circeo. Sì! Nel senso che li ho sentiti proprio con le mie orecchie, ero al Circeo, il mio bimbo sta lì con i nonni, io sto facendo la spola, sto andando avanti e indietro. Il comprensorio della casa di famiglia è lo stesso.”

Semprini e la Capua restano per un attimo senza parole. Silenzio assoluto in studio e poi i conduttori cercano di capire qualcosa in più sulle parole della Rey. “Gianluca a questo punto si propone per fare il baby sitter a tuo figlio…”, scherza la Capua.

La separazione tra Totti e Ilary ha lasciato tutti senza fiato. Un vero e proprio scoop che è arrivato improvvisamente dopo l’indiscrezione di Dagospia e le foto di Chi, che ha ricostruito i fatti. Secondo ricostruzione del settimanale di Alfonso Signorini, infatti, dopo la separazione Totti avrebbe continuato a portare la piccola Isabel a giocare con i figli della nuova fiamma.