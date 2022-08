Test logica | Il dado è tratto: risolvi in 5 secondi se ci riesci

Se riuscirai a risolvere questo test logica in 5 secondi sei davvero geniale. Ti piace la matematica e ti reputi geniale? Dimostralo!

I test di logica sono diventati ormai un appuntamento quotidiano per moltissime persone. Piace anche a te metterti alla prova? Vediamo come te la caverai.

Fin da bambini nei libri di scuola leggiamo indovinelli e test, che mettono alla prova il nostro quoziente intellettivo. La maestra ci dava un voto che poi se era brutto ci faceva prendere pure una brutta punizione dai nostri genitori. Alcune persone hanno un talento innato e sanno ragionare in modo logico e risolvere ad esempio quiz di matematica a mente con zero difficoltà.

Ti piace la matematica, giochiamo coi dadi. Anche nei concorsi pubblici sono presenti i test logica per valutare i candidati. Non è necessario avere solo una conoscenza base delle materie scolastiche, bensì anche una mente elastica e flessibile. Ora concentrati perché avrai solo 5 secondi per rispondere.

Osserva bene la figura in alto: qual è il dado mancante nell’ultima sequenza?

La soluzione del test logica

I test logica matematici sono adatti anche ai bambini, non solo agli adulti perché anche i più piccoli possono trovare la soluzione. Spesso e volentieri sono i bambini che ci sorprendono e sono anche più veloci di noi. Stavolta la difficoltà stava nel poco tempo che avevi a disposizione per risolvere l’indovinello: solo 5 secondi. Ce l’hai fatta?

Torniamo a osservare per un attimo la figura. Ci sono tre sequenze composti dai dadi e nell’ultima c’è un dado misterioso. La soluzione è il dado verde 3, ma perché? Semplicemente perché le sequenze sono composte tutte nel medesimo modo: il dado rosso con il 5, il dado verde con il 2 e il dado verde con il 3, in ordine casuale.

Se sei riuscito a farcela in soli 5 secondi sei davvero una persona che nota i dettagli e ragiona in modo logico e immediato! Probabilmente non é il primo test logica che provi a risolvere e sei già allenatissimo. Se invece ci hai messo qualche secondo in più, significa che la tua strada per diventare un campione é ancora lunga. Continua ad allenarti!

