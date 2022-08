Sophie Codegoni, veleni dopo la rottura | “Viziata ed egocentrica”: su di lei insinuazioni gravissime

Per Sophie Codegoni la prima esperienza d’amore sotto le telecamere si è rivelata una vera e propria polveriera.

Anche le favole più romantiche e patinate sono destinate talvolta a deragliare rovinosamente, per di più sotto l’occhio morboso dell’opinione pubblica. Ne sa qualcosa l’influencer Sophie Codegoni, che sin da giovanissima ha scelto di esporsi mediaticamente nel dating-show “Uomini e Donne”. Dopo aver vinto l’iniziale diffidenza del pubblico, sfoderando un carattere volitivo quanto riflessivo, la bella tronista ha fatto ricadere la sua scelta sullo storico corteggiatore Matteo Ranieri.

In data 19 febbraio 2021 Sophie asseriva infatti alla volta del pretendente: “Mi hai insegnato che carattere non vuol dire urlare, ma vuol dire non cambiare mai per nessuno. Siamo il giorno e la notte io e te. Io ho sempre usato la mia testa, però oggi voglio usare il cuore, anche se il cuore e la testa fanno un solo nome, e quel nome è il tuo…“. Nonostante il giubilo del pubblico e l’entusiasmo della novella coppia, la storia è naufragata nel giro di pochi mesi. Le versioni di Sophie circa i motivi della rottura hanno mostrato diverse discrepanze, vediamo quali.

Sophie Codegoni e i retroscena sulla rottura con Matteo

L’influencer in seguito ha partecipato al reality per antonomasia, arrivando sin alle battute finali del “GF Vip”. Nel programma Sophie si è legata al modello Alessandro Basciano, uscendo con lui mano nella mano dal format. Tuttora la coppia si dimostra complice e innamorata, e programma addirittura un futuro allargamento della famiglia.

Tuttavia, i nodi da sciogliere circa la rottura con Matteo Ranieri rimangono irrisolti. L’influencer in prima battuta aveva dichiarato: “La nostra diversità mentale ci ha portato ad avere anche un distacco a livello fisico e per una donna non è mai semplice. Sono molto legata a quello che io e Matteo abbiamo costruito in questi 5 mesi insieme. Sono un po’ meno legata a quello che c’è stato fuori. La distanza non è mai stata un problema, si sapeva che nn sarebbe stato facile. Se due persone stanno bene insieme quando si vedono nel weekend, possono stare bene anche quando restano separati. Probabilmente non sono stata in grado di farmi capire…“.

Ben diversa la sua versione postuma all’interno della casa di Cinecittà. Sembra infatti che Matteo si sia congedato da lei in malo modo, affibbiandole anche epiteti poco lusinghieri. Come riportato anche da “Donna Pop”, durante un confessione a favore di telecamere è infatti emerso che: “Lui ha alimentato tutto, metteva le frasi contro di me. Secondo me non verrebbe mai qua, perché sa che in uno scontro faccia a faccia non riuscirebbe a tenermi botta. Io oltre ad avere la parlantina sto dicendo la verità. Anche perché io di tutto quello che dico ho le prove… Ha detto sui social di un soggiorno in un albergo a Milano da mille euro a notte e che lo avrei messo in imbarazzo. Ma ho messo la ricevuta sui social, una stanza per tre giorni 280 euro. Non era vero niente!“.

Sembra che Matteo si sia spinto oltre, arrivando a dirle persino: “Non mi piaci né esteticamente né caratterialmente. Sei viziata, narcisista, egocentrica…“, e lasciandola poi in presenza di un suo amico. Quale sarà la verità sulla fatidica rottura?

