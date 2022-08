playlover-academy:-l’arte-della-seduzione-made-in-italy

(Milano, 25 Agosto 2022) – Milano, 25 Agosto 2022 – La PlayLover Academy è un’accademia di seduzione fondata in Italia sei anni fa, precisamente nel 2016, da Christian Pozza e Stefano Mozzicato, che hanno unito i loro bagagli esperienziali in materia di sentimenti e, provando sulla loro pelle tentativi falliti e andati a buon fine, li hanno utilizzati per mettere in piedi un’accademia vera e propria “al servizio dei “problemi di cuore”.

L’accademia è rivolta prettamente a un pubblico maschile che desidera meglio comprendere quello femminile. Ciò non toglie che l’offerta possa essere creata ad hoc per qualsivoglia genere, soprattutto oggi che il sentimento non si tinge più di celeste o rosa, bensì di tutte le sfumature dell’arcobaleno.

Dagli albori dell’accademia fino ad adesso, l’interesse riscontrato per i corsi offerti è perlopiù da parte degli uomini, da coloro che incontrano maggiori difficoltà ad approcciarsi a quel da sempre emancipato universo femminile.

La comunicazione come arma di seduzione

È proprio dal metodo talvolta impacciato degli uomini o dalla difficoltà di questi ultimi nel rapportarsi alle donne che nasce la PlayLover Academy. Sono davvero tanti i ragazzi/uomini che non si fidano delle loro capacità comunicative e che si sentono, con molta probabilità, inadeguati ad avvicinarsi alle ragazze/donne.

Fare il primo passo avanti in ambito sentimentale è talvolta più difficile del previsto. Attraverso la sua offerta formativa, l’accademia vuole dimostrare come siano i nostri limiti mentali a bloccare la maggior parte dei ragazzi in questo primo importante step. L’accademia nasce con l’obiettivo di abbattere i tipici stereotipi sociali, primo su tutti quello di nascere bravi corteggiatori.

Ebbene sì, sfatare questo falso mito è alla base delle tecniche comunicative insegnate nei tanti corsi messi a disposizione dalla PlayLover Academy.

La comunicazione, in tutte le sue sfaccettature, è molto importante, in ogni ambito del resto, ma in materia di sentimenti è assolutamente fondamentale, così come insegnano i fondatori e i trainer dell’accademia: “molte volte è sufficiente correggere il linguaggio del corpo o il modo in cui ci si presenta per avere un risultato completamente diverso e inaspettato. L’uomo può avere diverse opportunità di conoscenza se riesce ad acquisire un po’ di sicurezza in se stesso e di dimestichezza con le capacità comunicative (online e offline)”.

L’accademia sostiene inoltre che l’uomo, specialmente in questa epoca storica in cui l’emancipazione femminile può spaventare i più timidi, accusa molto il divario netto in termini di “opportunità di conoscenza” e, a volte, lo fa sentire frustrato. Per le donne le conoscenze sono più agevoli. Per gli uomini sono più difficili. L’unico modo per fronteggiare questa discrepanza è quello di fare un lavoro sulla propria autostima, migliorare così se stessi e la comunicazione.

Studenti soddisfatti: il migliore biglietto da visita

Sono davvero tante le testimonianze positive di studenti soddisfatti che pervadono il web. A raccontarsi e a raccontare la loro esperienza sono sia i primi clienti sia i cosiddetti “senior” e “master”, che della PlayLover Academy hanno fatto “un credo di vita sentimentale”.

Le recensioni positive arrivano dalle più diverse esperienze e dai più diversi corsi frequentati, ma con un unico filo conduttore: la soddisfazione e l’appagamento che derivano dall’offerta formativa dell’accademia.

Cristian, per prendere uno esempio di recensione che meglio calza in ciò che abbiamo appena detto, è stato uno degli studenti più scettici all’inizio e uno dei più soddisfatti alla fine: “Non vi nascondo tutto il mio iniziale scetticismo verso questo prodotto, ma devo confessarvi che alla fine mi sono dovuto veramente ricredere” (riportando alla lettera le sue parole). Cristian ha acquistato uno dei tanti prodotti made in PlayLover Academy facilmente reperibili sul sito ufficiale: il pacchetto PlayLover Italian Tour, contenente un videocorso e un week-end dal vivo a Firenze. Dalle parole di Cristian scaturisce tutta la sua soddisfazione. Lui stesso ammette di essere rimasto stupito dal corso nel suo insieme, dall’empatia dimostrata dal trainer e dal feeling che subito si è instaurato con tutti i partecipanti.

Concludendo per ora questo argomento, quale miglior epilogo se non le parole di un soddisfatto Cristian? Eccole qua: “La paura di parlare con le ragazze è magicamente sparita. Non avrei mai creduto di superare la paura di parlare alle ragazze nei locali notturni o in posti come bar e librerie. Che altro posso dirvi… Provare per Credere!!”

Per maggiori informazioni

Progetto a cura di PlayLover Academy Srl

Sito web: https://playloveracademy.it/