L’attacco di panico come si manifesta e come possiamo difenderci? ( Lodovico Berra )

L’attacco si manifesta con un periodo preciso di intensa paura, durante il quale si sviluppano rapidamente sintomi quali: palpitazioni, cardiopalmo, tachicardia, sudorazione, tremori, sensazione di mancanza d’aria (dispnea), dolori al petto, nausea, disturbi addominali, sensazioni di sbandamento o svenimento, sensazione di irrealtà (derealizzazione), sensazione di essere distaccati da se stessi (depersonalizzazione), paura di perdere il controllo o impazzire, sensazioni di torpore o formicolii (parestesie), brividi o vampate di calore. La comparsa improvvisa e la violenza dei sintomi è tale da indurre spesso la paura di poter morire, attribuendo la sintomatologia ad una grave malattia organica; il che frequentemente porta il paziente al pronto soccorso.

L’esperienza dell’attacco di panico è particolare e unica, ed è in grado di provocare gravi reazioni psicologiche. La totale perdita di controllo delle funzioni fisiche (cuore, respiro, muscolatura, …) e psichiche (sbandamento, sensazione di svenimento, di impazzire, …) evidenziano la fragilità e la vulnerabilità del nostro essere. Così raccontava Giuseppe: «Improvvisamente il mio cuore iniziò a battere all’impazzata, così forte che pareva potesse esplodere o saltar fuori dal torace. La testa mi girava, mi sentivo svenire, il mondo intorno sembrava allontanarsi, divenire soffuso, come fosse nella nebbia. Tremavo, balbettavo, soffocavo. Il respiro era come bloccato, l’aria non riusciva ad entrare e neppure ad uscire. Sentivo che era giunta la mia ora. Una violenza simile non poteva che annunciare la mia morte. Ero come paralizzato e non riuscivo neppure a chiedere aiuto».

Spesso l’attacco di panico è vissuto come un’esperienza di morte imminente, dando la sensazione di aver toccato fisicamente la propria fine. Non è raro che, in seguito a questi episodi di panico, emerga nel paziente una angoscia di morte, derivante dalla presa di coscienza della propria totale impotenza nei confronti del proprio corpo. Questo infatti può decidere, autonomamente e senza alcuna autorizzazione, di smettere di funzionare. Ci si può a volte fissare sulla funzione cardiaca: il cuore batte e decide la sua frequenza fuori da ogni nostra volontà, e può così da solo decidere, in qualsiasi momento, di fermarsi, di scoppiare, di fibrillare. Il pensiero costante su questa eventualità viene a contraddistinguere il quadro detto di nevrosi cardiaca.

Siamo esseri viventi in balìa della natura, dei capricci del nostro corpo che, improvvisamente e senza annunci, può decidere di spegnersi, di impazzire, di morire. Noi rimaniamo spettatori impotenti di fronte ad una volontà superiore che decide il nostro destino. L’esperienza dell’attacco di panico può evidenziare una assoluta ed indiscutibile realtà: la nostra fragilità e debolezza nei confronti di un corpo che vive e funziona secondo leggi proprie, indipendenti da ogni nostra volontà o desiderio. Non possiamo decidere che il nostro cuore non si arresti, che fibrilli, che esploda o muoia. Osserviamo il suo battito inerti e passivi come osserviamo il ciclo della natura compiersi al di là di ogni nostra possibile volontà. Così raccontava George il suo primo attacco di panico: «L’aria iniziò a mancarmi e il respiro si fece corto e difficile, quasi che la concentrazione dell’incenso avesse reso l’aria spessa ed irrespirabile. Poi il mio cuore partì senza più controllo, sentivo il muscolo pulsare impazzito, ai limiti delle sue capacità spingeva contro la cassa toracica come volesse uscire dalla sua sede abituale, sbatteva contro la parete costale e trasmetteva il suo violento impulso ad ogni arteria del mio intero sistema fino alla testa che, sotto quella immonda onda d’urto, sembrava voler scoppiare, mentre il respiro accelerava sempre più debole e inutile, e il corpo fremeva percorso da irregolari scosse muscolari, rendendomi simile ad un fuscello sbattuto in ogni direzione dalla più terribile tempesta della natura. Cominciai a tremare e a sudare, pensando di soffocare a causa della gola che sembrava irrigidita, paralizzata, ostruita da corpo estraneo».

Vi è poi da considerare che spesso l’attacco di panico è espressione di una sottostante angoscia di morte. La consapevolezza della nostra vulnerabilità evidenzia che la morte da sempre incombe su di noi, dal nostro primo giorno di vita, e ci rende impotenti e fragili. Ogni giorno è buono per morire, ma non sempre questo pensiero è sostenibile ed allora si trasforma in angoscia, che invade e può esplodere come una acuta crisi di panico.

L’attacco di panico è quindi contemporaneamente causa ed effetto di una angoscia di morte.