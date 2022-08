“cosa-non-spiega-letta”:-ecco-come-ha-condannato-il-pd-alla-disfatta

Al Meeting di Rimini è stato particolarmente significativo l’intervento di Mario Draghi, che sostanzialmente ha detto che chiunque arriverà dopo di lui sarà la stessa cosa. Un duro colpo per Enrico Letta, che invece punta tutto sulla previsione di disastri nel caso in cui il centrodestra dovesse andare al governo. Chi dei due ha ragione? Se ne è parlato a In Onda, su La7.

Luca Telese e Marianna Aprile hanno girato la domanda ad Antonio Padellaro, che non ci è andato per il sottile con il segretario del Pd: “Quando Letta dice che ci guarda da fuori è preoccupato dovrebbe però spiegare perché è voluto arrivare allo scontro con il centrodestra con la quasi certezza di perderlo. Dall’altro lato hanno avuto l’accortezza di mettere da parte le differenze e di presentarsi compatti”.

Parlando invece dell’intervento di Draghi al Meeting di Rimini, secondo Padellaro il premier si è proposto come garante della situazione politica e anche economica: “Vediamo come ci sia un parallelo tra la campagna elettorale che segue il suo corso e la situazione del Paese che purtroppo si aggrava, tra l’altro con un premier che si chiama ancora Draghi, visto che fin quando non ci sarà il passaggio della campanella il governo sarà nelle sue mani”.