Canale5 | “Ci ha completamente ignorato”: delusione senza precedenti, la star se n’è andata

Due comici di Canale5 hanno rivelato un amarissimo retroscena. Lui se n’è andato, non li ha minimamente calcolati: ecco la verità

Anche Canale5 e Italia1 stanno pianificando il ritorno della stagione televisiva autunno-invernale, quella più importante. Nelle prime settimane di settembre, infatti, ricominceranno tutti i programmi d’informazione e intrattenimento che si sono stoppati a giugno come Amici, Uomini e Donne e Caduta Libera. Oltre a questi, poi, ci sono anche tutte le novità, su cui Mediaset ha voluto puntare.

Proprio in questi termini, su Canale5 sta per tornare uno degli show più di successo della rete. I due comici che lo conducono, però, hanno rivelato un dettaglio molto doloroso: questa star mondiale li ha completamente ignorati.

Canale5, Pio e Amedeo son rimasti delusi

Uno degli show più attesi della prossima stagione televisiva è Emigratis con Pio e Amedeo, andato in onda su Canale5 nel 2018. Dopo qualche anno di pausa, lo show dei due comici è pronto a ritornare: la data d’inizio, al momento, è fissata al 28 settembre 2022. I due, quindi, sono diversi mesi che son a caccia di VIP da cui “farsi offrire” cene e regali, in giro per il mondo.

Sebbene inizialmente fossero previste solo due puntate, Pio e Amedeo hanno svelato che ne hanno girate quattro: il divertimento, nel prepararle, era troppo. Con la voce di Francesco Pannofino che commenta le puntate, Pio e Amedeo sono pronti. Questa volta, i loro soprannomi artistici saranno Bufalone e Messicano, che sperano che riescano ad allontanare i due comici dalla trasmissione, animata invece da personaggi fittizi che loro interpretano e impersonano.

“Sono due personaggi gretti e ignoranti che girano il mondo comportandosi così, due sfigatoni che ci provano sempre, ma puntualmente falliscono. E comunque sempre due personaggi” spiega Amedeo a Tv Sorrisi e Canzoni, criticando chi confonde questi personaggi con le loro identità. “Chi se la prenderebbe con Salvatore Esposito perché Genny Savastano in Gomorra spara alla gente?“.

Nel girare le puntate, però, Pio e Amedeo han vissuto anche un grossa delusione. Se Mamhood e Donnarumma si sono fermati e prestati ai loro giochi, lo stesso non si può dire per Roberto Bolle: “Oh, non s’è fermato! È stato l’unico che ci ha ignorato“. Il ballerino, quindi, sembra che non si sia voluto prestare a Emigratis. D’altronde, non è difficile immaginarlo: il suo modo di essere e di fare è difficile da conciliare con lo stile della trasmissione, sicuramente trash e pungente.

The post Canale5 | “Ci ha completamente ignorato”: delusione senza precedenti, la star se n’è andata appeared first on Ck12 Giornale.