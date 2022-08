una-petizione-per-chiedere-di-supportare-i-viaggi-ecologici-in-erasmus

Dalla sua nascita nel 1987, il programma Erasmus permette agli studenti universitari europei di effettuare un periodo di studio in un altro Stato dell’UE e avere così l’opportunità di confrontarsi con ambienti culturali diversi dal proprio, studiare in un’altra lingua, acquisire dimestichezza con metodi di lavoro differenti rispetto a quelli del Paese di provenienza. Il tutto in una cornice di mobilità che consente ai giovani dalle origini più svariate di incontrarsi e di conoscersi, smussando i confini geografici in nome dell’inclusività. In poche parole, un’occasione unica.

In questo contesto di vivacità culturale, il mezzo preferito dalla maggior parte degli studenti (il 75% per l’esattezza) per i propri spostamenti dal Paese di partenza a quello di destinazione, e viceversa, risulta essere l’aereo, spesso la scelta più veloce ed economica, ma anche la meno sostenibile.

Secondo le stime, tra il 2014 e il 2020, Erasmus+, il Programma di formazione dell’Unione europea nell’ambito del quale si iscrive il progetto Erasmus, ha generato tra 414.000 e 672.000 tonnellate di CO2. E con l’intenzione di aumentare la partecipazione, è probabile che l’impronta aumenterà ulteriormente, a meno che non vengano presi provvedimenti significativi.

Per questo motivo, l’Erasmus student network, associazione non profit composta da ex-studenti degli scambi Erasmus, ha lanciato una petizione per chiedere alle istituzioni dell’UE di accrescere il sostegno economico ai viaggi ecologici.

Lo scopo è quello di promuovere incentivi per gli studenti che aderiscono al programma, affinché scelgano mezzi di spostamento più sostenibili per muoversi da e verso la destinazione Erasmus.

Obiettivo della petizione, fa sapere Green Erasmus, il consorzio dell’Erasmus student network impegnato a migliorare la sostenibilità ambientale e sensibilizzare il settore europeo dell’istruzione superiore sull’importanza dell’internazionalizzazione sostenibile, è quello di raggiungere 5000 firme e chiedere alle istituzioni di aumentare il supporto economico con il quale si supportano i viaggi degli studenti: la proposta è di passare dall’attuale importo di 50 euro, riservato a ogni studente, a una cifra maggiore, fino a 250 euro in proporzione alla distanza percorsa.

La ricerca Green Erasmus sulle abitudini degli studenti Erasmus rivela che “sebbene la maggior parte degli studenti sembri preoccupata per il cambiamento climatico, […] il costo emerge come un grosso limite quando si tratta di compiere scelte di consumo e di viaggio, influendo notevolmente sulle decisioni degli studenti e ostacolando lo sviluppo di abitudini più sostenibili”.

Il consorzio Green Erasmus si dice consapevole della necessità di realizzare cambiamenti sistemici, come un miglioramento dei collegamenti ferroviari ad alta velocità in tutta Europa; una maggiore accessibilità economica a treni, autobus e viaggi marittimi; la costruzione di una rete di collegamenti adatta ai viaggiatori disabili, eccetera.

Tuttavia, dal momento che l’attuazione di progetti come questi richiede tempo e ingenti investimenti infrastrutturali, il consorzio chiede, tramite la petizione, un incremento dei sussidi ai viaggi degli studenti, per coprire le spese di un biglietto alternativo a quello aereo e la conseguente maggiore durata di un viaggio terrestre o marittimo.

L’articolo Una petizione per chiedere di supportare i viaggi ecologici in Erasmus proviene da The Map Report.