“un-dolore-silenzioso!”:-il-dramma-di-manila-nazzaro,-una-cicatrice-indelebile

La reginetta di bellezza Manila Nazzaro ha dietro di sé un evento traumatico e incancellabile.

La conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla vittoria nella kermesse di Miss Italia nel 1996, ove è stata consacrata come la 60esima icona della bellezza italiana nel mondo. Successivamente la parlantina sciolta e il temperamento distensivo le hanno spalancato le porte dello show-business, e ha presenziato a diversi spettacoli teatrali e programmi TV.

Il bagno di folla davanti agli occhi di milioni di spettatori nell’ultima edizione del “GF Vip” ha consentito al pubblico di conoscerla più da vicino. Manila in effetti ha sfiorato la finale del reality, consolidandosi come una figura di riferimento irrinunciabile per i compagni di avventura. Ripetutamente ribattezzata “lavapiatti“, l’ex reginetta ha spiccato per spirito accudente ed empatia, cedendo talvolta a sporadici momenti di sconforto in confessionale. Proprio durante uno di questi intimi appuntamenti, Manila ha rievocato vagamente un episodio del passato che l’ha profondamente segnata: vediamo di che si tratta.

Manila Nazzaro e l’aborto inaspettato: ecco com’è andata davvero

L’ex Miss Italia è reduce dal matrimonio con l’ex calciatore Francesco Cozza, al quale è rimasta legata sino al 2017, e dal quale ha avuto due figli. In seguito Manila ha puntato tutto sull’imprenditore Lorenzo Amoruso, con cui ha condiviso anche l’esperienza destabilizzante del programma “Temptation Island”. Nonostante non tiri ancora aria di confetti, la coppia appare coesa e complice, rafforzata anche dalla partecipazione della Miss alla sesta edizione del “GF Vip”.

Manila, durante la reclusione nella casa di Cinecittà, aveva citato vagamente un episodio del passato oltremodo doloroso: si tratta di un aborto spontaneo, avvenuto proprio durante la relazione con l’imprenditore. La coppia desiderava ardentemente un figlio ma, come ha raccontato Manila, la gravidanza si è repentinamente interrotta a poche settimane dalla fecondazione. La conduttrice ha dichiarato ai microfoni di Silvia Toffanin: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accertarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha certificato che la gravidanza si era interrotta a nove settimane…“.

Anche a distanza d’anni, il ricordo della perdita la tormenta ancora, nonostante Manila non abbia persola voglia di vivere: “È un dolore profondo e silenzioso, mi sono sentita svuotata. Mi è stato consigliato anche di non raccontarlo e questo ha incrementato ancora di più la mia sofferenza“. L’ex Miss ha voluto lasciare comunque un messaggio positivo alle altre donne: “Può succedere a tutte, non siamo sole… Non bisogna mai perdere il sorriso, l’arcobaleno arriva sempre!“.

