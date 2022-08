Test Logica | Non puoi usare strumenti: scopri quale corda lega il cane

Non potrai usare metro, righello o squadretta! Dovrai farcela solo osservando attentamente la figura, risolvi il test logica!

Se ti piace risolvere i test di logica, con questo indovinello potrai dimostrare tutte le tue abilità. Vediamo insieme se sei davvero un fenomeno.

I test di logica fanno parte delle prove da superare all’interno dei concorsi pubblici. Questo accade perché la commissione ha bisogno di testare le abilità del candidato, la sua flessibilità mentale, le conoscenze nonché la capacità di problem solving in tempo limitato.

Infatti in molti mestieri queste doti sono considerate skills necessarie per essere assunti prima degli altri. Per la maggior parte delle persone invece si tratta unicamente di un passatempo, magari da condividere in compagnia per giocare tutti insieme.

Per risolvere questo test logica non potrai usare strumenti di nessun tipo, quali righello, squadretta o la penna. Dovrai affidarti unicamente ai tuoi occhi e al tuo cervello. Sei pronto? Osserva bene la figura in alto: quale corda tiene legato il cane? Affrettati, hai solo 5 secondi!

La soluzione del test logica

Se sei arrivato a leggere fin qui probabilmente hai già trovato la soluzione. Ma quanti tentativi hai fatto prima di credere di avercela fatta? Magari hai perso tempo inutilmente e sei molto indeciso sulla corda scelta, vediamo insieme la risposta corretta.

Avevi solo 5 secondi per indovinare la corda che tiene legato il cane. Nella figura risolutiva qui sopra, potrai vedere che la corda è la numero 2. Non era facile mettere a fuoco la linea e immaginarla oltre il pontile.

Ce l’hai fatta dare la giusta soluzione? Allora sei stato veramente molto abile e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione.

Potrai proporre questo test agli amici, conoscendo la soluzione e potrai fornire loro anche un secondo in meno per trovare la risposta giusta! Vedremo se faranno meglio di te.

The post Test Logica | Non puoi usare strumenti: scopri quale corda lega il cane appeared first on Ck12 Giornale.